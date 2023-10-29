Челябинец задохнулся в гараже

Сотрудники СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту смерти
В Верхнеуральске (Челябинская область) в гараже частного дома обнаружили труп мужчины. Эту информацию 30 октября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, он задохнулся выхлопными газами автомобиля.
«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, труп мужчины без признаков жизни обнаружила его жена. Тело находилось в его заведенной машине. Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами.
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