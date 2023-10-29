29 октября 2023
28 октября 2023

Челябинец задохнулся в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Сотрудники СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту смерти Фото:

В Верхнеуральске (Челябинская область) в гараже частного дома обнаружили труп мужчины. Эту информацию 30 октября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, он задохнулся выхлопными газами автомобиля.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, труп мужчины без признаков жизни обнаружила его жена. Тело находилось в его заведенной машине. Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами.

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В Верхнеуральске (Челябинская область) в гараже частного дома обнаружили труп мужчины. Эту информацию 30 октября URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, он задохнулся выхлопными газами автомобиля. «По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, труп мужчины без признаков жизни обнаружила его жена. Тело находилось в его заведенной машине. Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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