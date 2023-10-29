В Екатеринбурге снег лежит слоем 10 сантиметров Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье в Свердловской области прошли обильные снегопады, высота снежного покрова местами достигает 10 сантиметров. Погода внесла корректировки не только в планы свердловчан, но и в работу всего транспорта региона. О том, как Екатеринбург переживает последствия снегопада, в подборке URA.RU.

«Дорожные службы работают в усиленном режиме. На линию вечером вышло 212 единиц техники, из них 152 комбинированных дорожных машин, 25 автогрейдеров и 35 автомобилей с отвалом. Для ликвидации зимней скользкости израсходовано 250 тонн песка и 6520 тонн пескосоляной смеси», — сообщает департамент информационной политики региона. Утром на региональных дорогах продолжали работать 232 снегоуборочные машины.

Несмотря на утренние 6-7 баллов пробок транспортное движение в Екатеринбурге было значительно замедленно снегопадом. Многие горожане выбрали такси вместо общественного транспорта (о чем свидетельствует большой спрос). Однако цена, например, с Широкой речки до центра составила более 1200 рублей.

Общественный транспорт в Академическом районе был переполнен с 7 часов, а 500-метровый промежуток от ул. Павла Шаманова до ул. Краснолесья машины преодолевали за 10-15 минут, сообщали URA.RU читатели.

Погода мешала не только екатеринбуржцам, но и жителям других городов региона. Сразу по нескольким трассам было ограниченно движение.

Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

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