Тюменец хотел переночевать на кладбище и умер

В Тобольске на кладбище умер человек

30 октября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Врачи констатировали смерть жителя Тобольска, который хотел переночевать на кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU На Завальном кладбище Тобольска (Тюменская область) скончался один из горожан. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информация об инциденте также появилась в городских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Вечером возле Завального кладбища стояла скорая помощь. На погосте умер человек», — сообщил один из жителей Тобольска в беседе с агентством. Информация об инциденте также появилась в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Прошлой ночью на Завальном кладбище умер человек. Остался ночевать на лавочке в оградке возле церкви. Уснул, и замерз насмерть», — сообщил анонимный автор публикации. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству подтвердили информацию о смерти человека. «На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов в 22:26. Бригада прибыла на место в 22:42. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

На Завальном кладбище Тобольска (Тюменская область) скончался один из горожан. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информация об инциденте также появилась в городских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Вечером возле Завального кладбища стояла скорая помощь. На погосте умер человек», — сообщил один из жителей Тобольска в беседе с агентством. Информация об инциденте также появилась в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Прошлой ночью на Завальном кладбище умер человек. Остался ночевать на лавочке в оградке возле церкви. Уснул, и замерз насмерть», — сообщил анонимный автор публикации. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству подтвердили информацию о смерти человека. «На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов в 22:26. Бригада прибыла на место в 22:42. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.