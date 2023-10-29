29 октября 2023
28 октября 2023

Тюменец хотел переночевать на кладбище и умер

В Тобольске на кладбище умер человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, надгробие
Врачи констатировали смерть жителя Тобольска, который хотел переночевать на кладбище Фото:

На Завальном кладбище Тобольска (Тюменская область) скончался один из горожан. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информация об инциденте также появилась в городских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Вечером возле Завального кладбища стояла скорая помощь. На погосте умер человек», — сообщил один из жителей Тобольска в беседе с агентством.

Информация об инциденте также появилась в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Прошлой ночью на Завальном кладбище умер человек. Остался ночевать на лавочке в оградке возле церкви. Уснул, и замерз насмерть», — сообщил анонимный автор публикации.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству подтвердили информацию о смерти человека. «На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов в 22:26. Бригада прибыла на место в 22:42. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

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На Завальном кладбище Тобольска (Тюменская область) скончался один из горожан. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информация об инциденте также появилась в городских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Вечером возле Завального кладбища стояла скорая помощь. На погосте умер человек», — сообщил один из жителей Тобольска в беседе с агентством. Информация об инциденте также появилась в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Прошлой ночью на Завальном кладбище умер человек. Остался ночевать на лавочке в оградке возле церкви. Уснул, и замерз насмерть», — сообщил анонимный автор публикации. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству подтвердили информацию о смерти человека. «На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов в 22:26. Бригада прибыла на место в 22:42. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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