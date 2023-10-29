29 октября 2023
28 октября 2023

Тюменские рыбаки открыли сезон твердой воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбаки выходят на лед несмотря на потенциальную опасность Фото:

Жители Тюменской области начали сезон зимней рыбалки и выходят на лед в поиске добычи. Фотографиями своего улова они делятся в социальных сетях.

«В Ярково лед 10 сантиметров. Ротан зашевелился, идет средний, поймал 24 головы», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Анатолий Отраков.

Другие тюменские рыбаки также раскрыли места, в которых они уже бурят лунки и выуживают добычу. В частности, они сообщают о льде толщиной в шесть сантиметров в районе Винзилей. Также рыбалку на твердой воде уже устраивают на Малом Зольнике (район Лесобазы), в селах Озерном (Викуловский район) и Кулаково (Тюменский район), а также на 42 километре Тобольского тракта, за селом Борки.

При этом в отделе безопасности людей на водных объектах МЧС России по Тюменской области граждан предупредили, что в настоящее время подледная рыбалка является опасной. Не на всех водоемах достигнута необходимая для нее толщина льда, а именно — 10 сантиметров. В распространяемых среди рыбаков памятках граждан просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения ЧП вызывать помощь по номеру 112.

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Жители Тюменской области начали сезон зимней рыбалки и выходят на лед в поиске добычи. Фотографиями своего улова они делятся в социальных сетях. «В Ярково лед 10 сантиметров. Ротан зашевелился, идет средний, поймал 24 головы», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Анатолий Отраков. Другие тюменские рыбаки также раскрыли места, в которых они уже бурят лунки и выуживают добычу. В частности, они сообщают о льде толщиной в шесть сантиметров в районе Винзилей. Также рыбалку на твердой воде уже устраивают на Малом Зольнике (район Лесобазы), в селах Озерном (Викуловский район) и Кулаково (Тюменский район), а также на 42 километре Тобольского тракта, за селом Борки. При этом в отделе безопасности людей на водных объектах МЧС России по Тюменской области граждан предупредили, что в настоящее время подледная рыбалка является опасной. Не на всех водоемах достигнута необходимая для нее толщина льда, а именно — 10 сантиметров. В распространяемых среди рыбаков памятках граждан просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения ЧП вызывать помощь по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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