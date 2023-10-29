Тюменские рыбаки открыли сезон твердой воды. Фото

30 октября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Рыбаки выходят на лед несмотря на потенциальную опасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области начали сезон зимней рыбалки и выходят на лед в поиске добычи. Фотографиями своего улова они делятся в социальных сетях. «В Ярково лед 10 сантиметров. Ротан зашевелился, идет средний, поймал 24 головы», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Анатолий Отраков. Другие тюменские рыбаки также раскрыли места, в которых они уже бурят лунки и выуживают добычу. В частности, они сообщают о льде толщиной в шесть сантиметров в районе Винзилей. Также рыбалку на твердой воде уже устраивают на Малом Зольнике (район Лесобазы), в селах Озерном (Викуловский район) и Кулаково (Тюменский район), а также на 42 километре Тобольского тракта, за селом Борки. При этом в отделе безопасности людей на водных объектах МЧС России по Тюменской области граждан предупредили, что в настоящее время подледная рыбалка является опасной. Не на всех водоемах достигнута необходимая для нее толщина льда, а именно — 10 сантиметров. В распространяемых среди рыбаков памятках граждан просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения ЧП вызывать помощь по номеру 112.

Жители Тюменской области начали сезон зимней рыбалки и выходят на лед в поиске добычи. Фотографиями своего улова они делятся в социальных сетях. «В Ярково лед 10 сантиметров. Ротан зашевелился, идет средний, поймал 24 головы», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Анатолий Отраков. Другие тюменские рыбаки также раскрыли места, в которых они уже бурят лунки и выуживают добычу. В частности, они сообщают о льде толщиной в шесть сантиметров в районе Винзилей. Также рыбалку на твердой воде уже устраивают на Малом Зольнике (район Лесобазы), в селах Озерном (Викуловский район) и Кулаково (Тюменский район), а также на 42 километре Тобольского тракта, за селом Борки. При этом в отделе безопасности людей на водных объектах МЧС России по Тюменской области граждан предупредили, что в настоящее время подледная рыбалка является опасной. Не на всех водоемах достигнута необходимая для нее толщина льда, а именно — 10 сантиметров. В распространяемых среди рыбаков памятках граждан просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения ЧП вызывать помощь по номеру 112.