Свердловчане чаще стали незаконно вывозить лес за границу

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Таможенники возбудили 42 уголовных дела по факту контрабанды Фото:

Количество уголовных дел связанных с незаконным вывозом лесоматериалов выросло за год на 58%. Таможенники возбудили 42 уголовных дела по факту контрабанды и 611 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Уральскими таможенниками возбуждено 42 уголовных дела по фактам контрабанды более 17 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью 115 миллионов рублей. Помимо этого, выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 4 миллионов рублей при декларировании вывозимого леса», — говорится в сообщении

Рост административных нарушений в области экспорта леса составил 69%, возбуждено 611 дел. Самые частые правонарушения — недекларирование и недостоверное декларирование лесо- и пиломатериалов. Штрафы и конфискации предметов правонарушителей составили в сумме 13,5 миллионов рублей.

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Количество уголовных дел связанных с незаконным вывозом лесоматериалов выросло за год на 58%. Таможенники возбудили 42 уголовных дела по факту контрабанды и 611 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «Уральскими таможенниками возбуждено 42 уголовных дела по фактам контрабанды более 17 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью 115 миллионов рублей. Помимо этого, выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 4 миллионов рублей при декларировании вывозимого леса», — говорится в сообщении Рост административных нарушений в области экспорта леса составил 69%, возбуждено 611 дел. Самые частые правонарушения — недекларирование и недостоверное декларирование лесо- и пиломатериалов. Штрафы и конфискации предметов правонарушителей составили в сумме 13,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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