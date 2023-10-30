Челябинские силовики выступили с экстренным обращением из-за тонкого льда

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, опавшие листья, осень, лед
Ведомства планируют провести дополнительные мероприятия по профилактике Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о повышенном риске провала под лед. Об этом 30 октября сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В осенний период возрастает возникновение ЧС на водоемах. В категорию повышенного риска входят несовершеннолетние, рыбаки и люди в состоянии опьянения. СУ призывает не выходить на неокрепший ледяной покров», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

О повышенных рисках URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Согласно замерам ведомства, на челябинских водоемах еще не образовался лед, а неустойчивая температура воздуха приносит дополнительные риски. Челябинцам не рекомендуют рыбачить как на надувных лодках, так и на «твердой воде».

«У человека, провалившегося в водоем, есть всего несколько минут, чтобы спастись самостоятельно. Зачастую пострадавшие находятся одни на местности и не имеют возможности позвать на помощь и позвонить спасателям. Мы рекомендуем не выходить на лед до устойчиво низких температур и достижения толщей льда десяти сантиметров», — заявили URA.RU в МЧС.

Челябинские рыбаки делятся в соцсетях открытием сезона рыбалки на льду в минувшие выходные. По их заявлениям, толщина льда в отдельных районах региона достигает пяти сантиметров. В МЧС URA.RU отметили, что таких показателей ледяного покрова в Челябинской области на 30 октября нет.

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Жителей Челябинской области предупредили о повышенном риске провала под лед. Об этом 30 октября сообщили в СУ СКР по Челябинской области. «В осенний период возрастает возникновение ЧС на водоемах. В категорию повышенного риска входят несовершеннолетние, рыбаки и люди в состоянии опьянения. СУ призывает не выходить на неокрепший ледяной покров», — сообщили URA.RU в пресс-службе. О повышенных рисках URA.RU также рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Согласно замерам ведомства, на челябинских водоемах еще не образовался лед, а неустойчивая температура воздуха приносит дополнительные риски. Челябинцам не рекомендуют рыбачить как на надувных лодках, так и на «твердой воде». «У человека, провалившегося в водоем, есть всего несколько минут, чтобы спастись самостоятельно. Зачастую пострадавшие находятся одни на местности и не имеют возможности позвать на помощь и позвонить спасателям. Мы рекомендуем не выходить на лед до устойчиво низких температур и достижения толщей льда десяти сантиметров», — заявили URA.RU в МЧС. Челябинские рыбаки делятся в соцсетях открытием сезона рыбалки на льду в минувшие выходные. По их заявлениям, толщина льда в отдельных районах региона достигает пяти сантиметров. В МЧС URA.RU отметили, что таких показателей ледяного покрова в Челябинской области на 30 октября нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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