Жители тюменских сел сутками сидят без электричества

30 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Электричество отключают 4-5 раз в неделю практически на весь день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители поселений Ушаково, Успенка, Перевалово, Кулаково и Луговое пожаловались на постоянные перебои с электричеством. Как рассказали URA.RU тюменцы, коммунальные проблемы длятся уже не первый месяц. Из-за перебоев у многих жильцов сгорают электроприборы. «Проблема одна — систематическое отключение электроэнергии, особенно в межсезонье. В этом месяце на целый день уже отключали электричество 13,14,15,30 октября. Жалобы результата не дают. Только в социальных учреждениях есть электричество», — рассказала агентству жительница села Кулаково Екатерина. В такой же ситуации оказались жители ближайших поселений. Как утверждают тюменцы, электричества нет не только в домах, но и на улицах. Из-за этого дети и взрослые вынуждены передвигаться вечерами в полной темноте. «Ситуация не первый год, жители уже замучались. Мы переехали недавно, уже домофон сгорел из-за скачков напряжения и отключений [электричества]. Сейчас на соседней улице даже плита не работает — напряжения не хватает. Дети в школу идут в темноте, их просто не видно на дороге», — сообщила агентству жительница Перевалово. Также жильцы отмечают, что электричество отключают 4-5 раз в неделю практически на весь день. Из-за перебоев не работают магазины. «В неделю по пять дней с 9:00 до 17:00 отключают. Но когда включают, то все вырубается и вызывается аварийная бригада. В итоге включают электричество то в 18:00, то в 20:00. Несколько раз перегорали приборы уже в новом доме из-за напряжения в 160-180 вместо 220 В. Детям не можем погреть еду, в доме становится холодно», — сообщила URA.RU жительница Успенки Нинель. В соцсети «ВКонтакте» «Россети Тюмень» ответили, что в регионе были отремонтированы свыше 600 линий электропередачи. Для выполнения неотложных ситуаций в четвертом квартале 2023 года финансирование компании увеличили. «Дополнительно выделено 163 млн рублей. Большую часть этих средств энергетики направили на повышение надежности электросетей в сельских населенных пунктах Тюменского района. Для них характерны высокие темпы застройки, отсутствие газификации, превышение мощности энергопотребления и несанкционированное подключение к сетям», — добавили в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселений Ушаково, Успенка, Перевалово, Кулаково и Луговое пожаловались на постоянные перебои с электричеством. Как рассказали URA.RU тюменцы, коммунальные проблемы длятся уже не первый месяц. Из-за перебоев у многих жильцов сгорают электроприборы. «Проблема одна — систематическое отключение электроэнергии, особенно в межсезонье. В этом месяце на целый день уже отключали электричество 13,14,15,30 октября. Жалобы результата не дают. Только в социальных учреждениях есть электричество», — рассказала агентству жительница села Кулаково Екатерина. В такой же ситуации оказались жители ближайших поселений. Как утверждают тюменцы, электричества нет не только в домах, но и на улицах. Из-за этого дети и взрослые вынуждены передвигаться вечерами в полной темноте. «Ситуация не первый год, жители уже замучались. Мы переехали недавно, уже домофон сгорел из-за скачков напряжения и отключений [электричества]. Сейчас на соседней улице даже плита не работает — напряжения не хватает. Дети в школу идут в темноте, их просто не видно на дороге», — сообщила агентству жительница Перевалово. Также жильцы отмечают, что электричество отключают 4-5 раз в неделю практически на весь день. Из-за перебоев не работают магазины. «В неделю по пять дней с 9:00 до 17:00 отключают. Но когда включают, то все вырубается и вызывается аварийная бригада. В итоге включают электричество то в 18:00, то в 20:00. Несколько раз перегорали приборы уже в новом доме из-за напряжения в 160-180 вместо 220 В. Детям не можем погреть еду, в доме становится холодно», — сообщила URA.RU жительница Успенки Нинель. В соцсети «ВКонтакте» «Россети Тюмень» ответили, что в регионе были отремонтированы свыше 600 линий электропередачи. Для выполнения неотложных ситуаций в четвертом квартале 2023 года финансирование компании увеличили. «Дополнительно выделено 163 млн рублей. Большую часть этих средств энергетики направили на повышение надежности электросетей в сельских населенных пунктах Тюменского района. Для них характерны высокие темпы застройки, отсутствие газификации, превышение мощности энергопотребления и несанкционированное подключение к сетям», — добавили в компании.