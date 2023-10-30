Пермским сотрудникам МВД подняли зарплаты

Повышение для сотрудников полиции произошло с 1 октября
Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю увеличили заработную плату на 15%. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«С 1 октября зарплаты подняли всем сотрудникам ГУ МВД. Увеличили оклады на 15%», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что поднятие зарплаты регламентировано постановлением Правительства РФ.
По словам другого источника в силовом ведомстве, с января 2024 года ожидается еще одно повышение зарплаты. Размер оклада могут увеличить до 30%.
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