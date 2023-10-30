Пермским сотрудникам МВД подняли зарплаты

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Повышение для сотрудников полиции произошло с 1 октября Фото:

Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю увеличили заработную плату на 15%. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«С 1 октября зарплаты подняли всем сотрудникам ГУ МВД. Увеличили оклады на 15%», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что поднятие зарплаты регламентировано постановлением Правительства РФ.

По словам другого источника в силовом ведомстве, с января 2024 года ожидается еще одно повышение зарплаты. Размер оклада могут увеличить до 30%.

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Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю увеличили заработную плату на 15%. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «С 1 октября зарплаты подняли всем сотрудникам ГУ МВД. Увеличили оклады на 15%», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что поднятие зарплаты регламентировано постановлением Правительства РФ. По словам другого источника в силовом ведомстве, с января 2024 года ожидается еще одно повышение зарплаты. Размер оклада могут увеличить до 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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