Бывшего вице-мэра Миасса Симонова осудили за мошенничество. Фото, видео

30 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Арсен Симонов получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 30 октября признал виновным в получении взятки бывшего вице-мэра Миасса (Челябинская область) по строительству Арсена Симонова. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно. «Признать виновным. Назначить наказание в виде лишение свободы на два года со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть 500 тысяч рублей. На основании ст. 73 УПК считать наказание условным с испытательным сроком два года», — зачитал приговор судья Борис Миронов. Деньги, полученные Симоновым в качестве взятки, будут конфискованы. Также сохранится арест, наложенный на принадлежащий ему земельный участок площадью более 1 тысячи кв. метров. Симонов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 20 января. Ему инкриминировали коррупционную статью. По версии следствия, он получил взятку от представителя одной из коммерческих организаций. За это он обещал помочь с заключением контракта на снос ветхоаварийного жилья. Свою вину экс-чиновник признал. Экс-замглавы Миасса Аресен Симонов выслушал приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 30 октября признал виновным в получении взятки бывшего вице-мэра Миасса (Челябинская область) по строительству Арсена Симонова. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно. «Признать виновным. Назначить наказание в виде лишение свободы на два года со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть 500 тысяч рублей. На основании ст. 73 УПК считать наказание условным с испытательным сроком два года», — зачитал приговор судья Борис Миронов. Деньги, полученные Симоновым в качестве взятки, будут конфискованы. Также сохранится арест, наложенный на принадлежащий ему земельный участок площадью более 1 тысячи кв. метров. Симонов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 20 января. Ему инкриминировали коррупционную статью. По версии следствия, он получил взятку от представителя одной из коммерческих организаций. За это он обещал помочь с заключением контракта на снос ветхоаварийного жилья. Свою вину экс-чиновник признал.