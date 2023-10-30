В Челябинской области большинство продаваемых квартир имеют лоджию и высокие потолки

В Челябинской области 81% квартир продается с лоджией и 70% с высокими потолками
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе 81% квартир продается с лоджией, 70% с высокими потолками, 16,7% имеют кухню-гостиную Фото:

В Челябинской области в октябре 2023 года 81% продаваемых квартир имеют лоджию и 70% высокие потолки, 16,7% кухню-гостиную. Об этом после проведенного исследования сообщили аналитики портала о недвижимости.

«В октябре 2023 года 81% предложений, представленных на классифайде в Челябинской области, имеют лоджию, 70% — высокие потолки. Еще 16,7% — кухню-гостиную», сообщили о проведенном исследовании в «Яндекс Недвижимости».

Выставленное на продажу жилье соответствует предпочтениям россиян. Ранее специалисты сервиса провели опрос более тысячи человек по всей России и выяснили предпочтения в планировках квартир, а также выяснили, что предлагают сейчас застройщики. По данным опроса, каждый второй россиянин доплатил бы за большой балкон. 75% респондентов отметили, что для них принципиально важно наличие лоджии в своей квартире.

Еще 14,1% жителей России обратили особое внимание на высоту потолков. Метраж комнат собрал 34% голосов. Также в топ-три российских предпочтений попали кладовки. О дополнительной комнате для хранения мечтает каждый четвертый житель России.

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В Челябинской области в октябре 2023 года 81% продаваемых квартир имеют лоджию и 70% высокие потолки, 16,7% кухню-гостиную. Об этом после проведенного исследования сообщили аналитики портала о недвижимости. «В октябре 2023 года 81% предложений, представленных на классифайде в Челябинской области, имеют лоджию, 70% — высокие потолки. Еще 16,7% — кухню-гостиную», сообщили о проведенном исследовании в «Яндекс Недвижимости». Выставленное на продажу жилье соответствует предпочтениям россиян. Ранее специалисты сервиса провели опрос более тысячи человек по всей России и выяснили предпочтения в планировках квартир, а также выяснили, что предлагают сейчас застройщики. По данным опроса, каждый второй россиянин доплатил бы за большой балкон. 75% респондентов отметили, что для них принципиально важно наличие лоджии в своей квартире. Еще 14,1% жителей России обратили особое внимание на высоту потолков. Метраж комнат собрал 34% голосов. Также в топ-три российских предпочтений попали кладовки. О дополнительной комнате для хранения мечтает каждый четвертый житель России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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