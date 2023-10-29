Власти в Березниках приняли новые меры поддержки для участников спецоперации

30 октября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Детей участников спецоперации в Березниках обеспечат бесплатным питанием в детсадах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Березники Пермского края семьям участников спецоперации компенсируют затраты на аренду жилья, а дети военнослужащих будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в детсадах. Новые меры поддержки, предложенные властью муниципалитета, поддержали депутаты Березниковской гордумы, говорится на сайте представительного органа. «В Березниках семьям мобилизованных компенсируют затраты на аренду жилья. Компенсация расходов на аренду жилого помещения на одну семью составит до 15 тысяч рублей в месяц. Таким образом, для семей мобилизованных в городском бюджете выделят чуть более одного млн. рублей. Детям мобилизованных предоставят бесплатное двухразовое питание», — сообщается на сайте гордумы Березников. Уточняется, что льгота предусмотрена как для детей добровольцев, так и для детей контрактников. Также бесплатным питанием будут обеспечены дети военнослужащих, погибших, либо получивших ранение в ходе участия в СВО. Средства в муниципальном бюджете на эти цели уже предусмотрены. О том, что власти Березников готовятся расширить меры поддержки для семей военнослужащих-участников спецоперации, URA.RU рассказывало ранее.

В городе Березники Пермского края семьям участников спецоперации компенсируют затраты на аренду жилья, а дети военнослужащих будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в детсадах. Новые меры поддержки, предложенные властью муниципалитета, поддержали депутаты Березниковской гордумы, говорится на сайте представительного органа. «В Березниках семьям мобилизованных компенсируют затраты на аренду жилья. Компенсация расходов на аренду жилого помещения на одну семью составит до 15 тысяч рублей в месяц. Таким образом, для семей мобилизованных в городском бюджете выделят чуть более одного млн. рублей. Детям мобилизованных предоставят бесплатное двухразовое питание», — сообщается на сайте гордумы Березников. Уточняется, что льгота предусмотрена как для детей добровольцев, так и для детей контрактников. Также бесплатным питанием будут обеспечены дети военнослужащих, погибших, либо получивших ранение в ходе участия в СВО. Средства в муниципальном бюджете на эти цели уже предусмотрены. О том, что власти Березников готовятся расширить меры поддержки для семей военнослужащих-участников спецоперации, URA.RU рассказывало ранее.