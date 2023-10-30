Пассажирам отмененного рейса из Перми в Махачкалу предлагают вернуть деньги

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Перелет отменили из-за протестов в аэропорте Махачкалы Фото:

Перевозчики предложили пассажирам отмененного рейса «Пермь-Махачкала» вернуть деньги или оформить пересадку на другие рейсы. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Nordwind Airlines.

«Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет возможность возврата денежных средств в полном объеме, пересадку на рейс перевозчика „Пермь-Владикавказ“ до 1 ноября 2023 года включительно без доплат, перенос вылета на рейсы в/из Махачкалы на другие даты после 2 ноября 2023 года без штрафа с доплатой по тарифу», — говорится на сайте. Также оформить пересадку на другие рейсы могут оформить пассажиры, которые намеревались лететь в Махачкалу и из других городов.

Ранее стало известно, что из Перми был отменен рейс в Махачкалу, самолет должен был отправиться днем 30 октября. Это произошло из-за временного закрытия аэропорта Махачкалы, где начались массовые беспорядки из-за прибывшего в воздушную гавань самолета из Израиля.

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Перевозчики предложили пассажирам отмененного рейса «Пермь-Махачкала» вернуть деньги или оформить пересадку на другие рейсы. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Nordwind Airlines. «Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет возможность возврата денежных средств в полном объеме, пересадку на рейс перевозчика „Пермь-Владикавказ“ до 1 ноября 2023 года включительно без доплат, перенос вылета на рейсы в/из Махачкалы на другие даты после 2 ноября 2023 года без штрафа с доплатой по тарифу», — говорится на сайте. Также оформить пересадку на другие рейсы могут оформить пассажиры, которые намеревались лететь в Махачкалу и из других городов. Ранее стало известно, что из Перми был отменен рейс в Махачкалу, самолет должен был отправиться днем 30 октября. Это произошло из-за временного закрытия аэропорта Махачкалы, где начались массовые беспорядки из-за прибывшего в воздушную гавань самолета из Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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