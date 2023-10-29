29 октября 2023
28 октября 2023

Из Перми отменили рейс в Махачкалу после протестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Самолет должен был вылететь днем Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В пермском аэропорту отменили рейс в Махачкалу. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Ранее аэропорт Махачкалы закрыли из-за протестов.

Согласно информации на сайте, самолет должен был вылететь сегодня 30 октября в 15:35, авиакомпания — «Икар». В авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта направлен запрос.

Ранее сотни жителей Махачкалы вышли к аэропорту Каспийска в знак протеста, где приземлился самолет из Израиля. Люди держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане». Протест спровоцировал беспорядки, в которых пострадали десятки человек, на данный момент аэропорт временно закрыт.

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В пермском аэропорту отменили рейс в Махачкалу. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Ранее аэропорт Махачкалы закрыли из-за протестов. Согласно информации на сайте, самолет должен был вылететь сегодня 30 октября в 15:35, авиакомпания — «Икар». В авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта направлен запрос. Ранее сотни жителей Махачкалы вышли к аэропорту Каспийска в знак протеста, где приземлился самолет из Израиля. Люди держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане». Протест спровоцировал беспорядки, в которых пострадали десятки человек, на данный момент аэропорт временно закрыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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