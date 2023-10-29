Из Перми отменили рейс в Махачкалу после протестов

30 октября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь днем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В пермском аэропорту отменили рейс в Махачкалу. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Ранее аэропорт Махачкалы закрыли из-за протестов. Согласно информации на сайте, самолет должен был вылететь сегодня 30 октября в 15:35, авиакомпания — «Икар». В авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта направлен запрос. Ранее сотни жителей Махачкалы вышли к аэропорту Каспийска в знак протеста, где приземлился самолет из Израиля. Люди держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане». Протест спровоцировал беспорядки, в которых пострадали десятки человек, на данный момент аэропорт временно закрыт.

В пермском аэропорту отменили рейс в Махачкалу. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Ранее аэропорт Махачкалы закрыли из-за протестов. Согласно информации на сайте, самолет должен был вылететь сегодня 30 октября в 15:35, авиакомпания — «Икар». В авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта направлен запрос. Ранее сотни жителей Махачкалы вышли к аэропорту Каспийска в знак протеста, где приземлился самолет из Израиля. Люди держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане». Протест спровоцировал беспорядки, в которых пострадали десятки человек, на данный момент аэропорт временно закрыт.