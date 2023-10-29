Из Перми отменили рейс в Махачкалу после протестов

Самолет должен был вылететь днем
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
В пермском аэропорту отменили рейс в Махачкалу. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Ранее аэропорт Махачкалы закрыли из-за протестов.
Согласно информации на сайте, самолет должен был вылететь сегодня 30 октября в 15:35, авиакомпания — «Икар». В авиакомпанию и пресс-службу пермского аэропорта направлен запрос.
Ранее сотни жителей Махачкалы вышли к аэропорту Каспийска в знак протеста, где приземлился самолет из Израиля. Люди держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане». Протест спровоцировал беспорядки, в которых пострадали десятки человек, на данный момент аэропорт временно закрыт.
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