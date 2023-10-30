Суд оставил в СИЗО свердловчанина, нападавшего на девушек в Перми

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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний, клетка
Суд постановил отклонить жалобу Фото:

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу жителя Свердловской области Евгения Андреева, который обвиняется в нападениях на девушек в Перми. Мужчина останется в СИЗО.

«Суд постановил отклонить жалобу Евгения Андреева. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Андреев обвиняется в том, что совершил серию нападений на девушек в Перми. От его действий пострадали три пермячки, одну из них он душил около семи минут. После задержания свердловчанина, выяснилось, что он находится в федеральном розыске за изнасилование. На время следствия подозреваемый останется в СИЗО.

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Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу жителя Свердловской области Евгения Андреева, который обвиняется в нападениях на девушек в Перми. Мужчина останется в СИЗО. «Суд постановил отклонить жалобу Евгения Андреева. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Андреев обвиняется в том, что совершил серию нападений на девушек в Перми. От его действий пострадали три пермячки, одну из них он душил около семи минут. После задержания свердловчанина, выяснилось, что он находится в федеральном розыске за изнасилование. На время следствия подозреваемый останется в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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