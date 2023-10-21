В Перми полиция задержала маньяка, подозреваемого в нападении на женщин

В Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. Ранее полицейские подозревали, что он является уроженцем Свердловской области.
«Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина. Он подозревается в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что пермские чиновники совместно с полицией ищут маньяка, который нападал на женщин. Одну из потерпевших он душил около семи минут, пока не вмешался мужчина, после чего преступник сбежал. Полиция подозревала в нападениях уроженца Свердловской области.
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