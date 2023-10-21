В Перми полиция задержала маньяка, подозреваемого в нападении на женщин

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Концерт Миа Бойко. Курган, полиция, наряд полиции
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска Фото:

В Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. Ранее полицейские подозревали, что он является уроженцем Свердловской области.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина. Он подозревается в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что пермские чиновники совместно с полицией ищут маньяка, который нападал на женщин. Одну из потерпевших он душил около семи минут, пока не вмешался мужчина, после чего преступник сбежал. Полиция подозревала в нападениях уроженца Свердловской области.

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В Перми сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на женщин в Индустриальном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. Ранее полицейские подозревали, что он является уроженцем Свердловской области. «Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина. Он подозревается в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что пермские чиновники совместно с полицией ищут маньяка, который нападал на женщин. Одну из потерпевших он душил около семи минут, пока не вмешался мужчина, после чего преступник сбежал. Полиция подозревала в нападениях уроженца Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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