В Перми завершили экскурсионный проект к 300-летию города

Последние экскурсии в рамках проекта «Маршруты Перми» пройдут 30 и 31 октября

Проводить экскурсии на свежем воздухе становится холодно (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Проект уличных экскурсии «Маршруты Перми», который организовали к 300-летнему юбилею города, завершается. Последние прогулки с гидами пройдут 30 и 31 октября, следует из расписания на сайте проекта.

«30 октября — экскурсии «Пермь купеческая» и «Архитектурная прогулка по Комсомольскому проспекту». 31 октября — «В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород» и «По старой Перми».

Ранее организаторы сообщали, что за летние месяцы в рамках проекта «Маршруты Перми» провели 239 экскурсий. Их посетили три тысячи человек.