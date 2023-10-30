В Перми завершили экскурсионный проект к 300-летию города

Последние экскурсии в рамках проекта «Маршруты Перми» пройдут 30 и 31 октября
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Виды города. Нижний Тагил, экскурсовод, экскурсия
Проводить экскурсии на свежем воздухе становится холодно (архивное фото) Фото:
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300-летие Перми

Проект уличных экскурсии «Маршруты Перми», который организовали к 300-летнему юбилею города, завершается. Последние прогулки с гидами пройдут 30 и 31 октября, следует из расписания на сайте проекта.

«30 октября — экскурсии «Пермь купеческая» и «Архитектурная прогулка по Комсомольскому проспекту». 31 октября — «В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород» и «По старой Перми».

Ранее организаторы сообщали, что за летние месяцы в рамках проекта «Маршруты Перми» провели 239 экскурсий. Их посетили три тысячи человек.

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Проект уличных экскурсии «Маршруты Перми», который организовали к 300-летнему юбилею города, завершается. Последние прогулки с гидами пройдут 30 и 31 октября, следует из расписания на сайте проекта. «30 октября — экскурсии «Пермь купеческая» и «Архитектурная прогулка по Комсомольскому проспекту». 31 октября — «В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород» и «По старой Перми». Ранее организаторы сообщали, что за летние месяцы в рамках проекта «Маршруты Перми» провели 239 экскурсий. Их посетили три тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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