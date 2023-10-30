В Перми завершили экскурсионный проект к 300-летию города

Проводить экскурсии на свежем воздухе становится холодно (архивное фото)
новость из сюжета300-летие Перми
Проект уличных экскурсии «Маршруты Перми», который организовали к 300-летнему юбилею города, завершается. Последние прогулки с гидами пройдут 30 и 31 октября, следует из расписания на сайте проекта.
«30 октября — экскурсии «Пермь купеческая» и «Архитектурная прогулка по Комсомольскому проспекту». 31 октября — «В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород» и «По старой Перми».
Ранее организаторы сообщали, что за летние месяцы в рамках проекта «Маршруты Перми» провели 239 экскурсий. Их посетили три тысячи человек.
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