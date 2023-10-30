В Челябинской области на ремонт дорог направили 25 миллиардов рублей

30 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В 2023 году на ремонт дорог в регионе направлено на четыре млрд рублей больше, чем в 2022-м Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области на ремонт дорог направили 25 миллиардов рублей. Об этом 30 октября сообщил депутат областного заксобрания Алексей Денисенко. По словам Денисенко, особое внимание уделяется качеству дорожных работ. «В Челябинской области в 2023 году на дорожные работы направлено около 25 миллиардов рублей — это на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. В текущем году глава региона Алексей Текслер дал старт проекту „Дорожный рывок“, в рамках которого будет отремонтировано более 700 километров автодорог, вновь построено и реконструировано 24 километра дорог», — пояснил Денисенко. Ремонт дорог идет опережающими темпами. Например, дорожники уже заканчивают участок дороги Верхний Уфалей — граница Свердловской области, дорогу Рождественка — Мордвиновка в Увельском районе. По мнению депутата, одно из знаковых событий этого года — открытие Бакальского путепровода, который восстановил связь между двумя районами города. Некоторые объекты, вместо запланированных двух лет, ремонтируются за один год. К завершению сезона дорожных работ планируется закончить все стройки и обеспечить полное освоение средств. Ежегодно, растет поддержка муниципальных образований. Так, в этом году объем субсидий для них составил более 11 миллиардов рублей — это на два миллиарда рублей больше, чем было в прошлом году. По словам Денисенко, особое внимание уделяется качеству дорожных работ и уровню организации строительного контроля: на дорогах области сегодня работают передвижные лаборатории, которые за год проводят до 1500 исследований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области на ремонт дорог направили 25 миллиардов рублей. Об этом 30 октября сообщил депутат областного заксобрания Алексей Денисенко. По словам Денисенко, особое внимание уделяется качеству дорожных работ. «В Челябинской области в 2023 году на дорожные работы направлено около 25 миллиардов рублей — это на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. В текущем году глава региона Алексей Текслер дал старт проекту „Дорожный рывок“, в рамках которого будет отремонтировано более 700 километров автодорог, вновь построено и реконструировано 24 километра дорог», — пояснил Денисенко. Ремонт дорог идет опережающими темпами. Например, дорожники уже заканчивают участок дороги Верхний Уфалей — граница Свердловской области, дорогу Рождественка — Мордвиновка в Увельском районе. По мнению депутата, одно из знаковых событий этого года — открытие Бакальского путепровода, который восстановил связь между двумя районами города. Некоторые объекты, вместо запланированных двух лет, ремонтируются за один год. К завершению сезона дорожных работ планируется закончить все стройки и обеспечить полное освоение средств. Ежегодно, растет поддержка муниципальных образований. Так, в этом году объем субсидий для них составил более 11 миллиардов рублей — это на два миллиарда рублей больше, чем было в прошлом году. По словам Денисенко, особое внимание уделяется качеству дорожных работ и уровню организации строительного контроля: на дорогах области сегодня работают передвижные лаборатории, которые за год проводят до 1500 исследований.