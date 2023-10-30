Челябинка проткнула зятя шампуром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краснотурьинск. Свердловская область, шашлык, мангал, шампур, отдых, еда, мясо
Жарка шашлыков закончилась нападение Фото:

В Челябинске местная жительница проткнула своего зятя шампуром во время пьяной вечеринки в саду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, удар пришелся в область шеи, но мужчины выжил.

«Во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его тещей произошел словесный конфликт. В результате женщина схватила шампур и нанесла ему колото-резанное ранение в область шеи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что женщина была задержана. Сейчас с ней работают оперативники. Ее родственник был направлен в медучреждение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске местная жительница проткнула своего зятя шампуром во время пьяной вечеринки в саду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, удар пришелся в область шеи, но мужчины выжил. «Во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его тещей произошел словесный конфликт. В результате женщина схватила шампур и нанесла ему колото-резанное ранение в область шеи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что женщина была задержана. Сейчас с ней работают оперативники. Ее родственник был направлен в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...