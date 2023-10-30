Челябинка проткнула зятя шампуром

Жарка шашлыков закончилась нападение
В Челябинске местная жительница проткнула своего зятя шампуром во время пьяной вечеринки в саду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, удар пришелся в область шеи, но мужчины выжил.
«Во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его тещей произошел словесный конфликт. В результате женщина схватила шампур и нанесла ему колото-резанное ранение в область шеи», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
В ведомстве отметили, что женщина была задержана. Сейчас с ней работают оперативники. Ее родственник был направлен в медучреждение.
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