Свердловская киностудия сняла новый фильм про работника пермского Минкульта

Свердловская киностудия завершила съемки фильма «Втроем» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург
Новый фильм зрители смогут увидеть в онлайн-кинотеатре START Фото:

В Пермском крае завершились трехмесячные съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнила Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Притяжение», «Т-34» и «Надвое»). Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии.

«Финальный съемочный день романтической комедии прошел в Доме культуры города Кизел. Всего же за месяц, пока шли съемки, в кадре оказался почти весь Пермский край. В роуд-муви зрители увидят Пермь, этномузей под открытым небом в Чусовом, Лысьву, Мекку для сноубордистов — Губаху, деревню Кондратово и другие локации», — рассказали представители киностудии.

Как пояснила режиссер Александра Сарана, фильм основан на реальных событиях. Автор сценария Светлана Штеба ранее занимала одну из должностей в Министерстве культуры Пермского края, как и главная героиня, и находилась в похожих обстоятельствах.

Актриса Ирина Старшенбаум поделилась, что ей было комфортно работать с командой Свердловской киностудии. «Отношение съемочной группы очень внимательное, трогательное. Кроме того, команда очень профессиональная, слаженная — от водителей до художников по костюмам», — заметила Старшенбаум.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми стартовали съемки фильма «Втроем» с Ириной Старшенбаум и Сергеем Кузнецовым в главных ролях. Картина расскажет о мужчине и женщине, которые отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини.

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В Пермском крае завершились трехмесячные съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнила Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Притяжение», «Т-34» и «Надвое»). Об этом URA.RU рассказали в Свердловской киностудии. «Финальный съемочный день романтической комедии прошел в Доме культуры города Кизел. Всего же за месяц, пока шли съемки, в кадре оказался почти весь Пермский край. В роуд-муви зрители увидят Пермь, этномузей под открытым небом в Чусовом, Лысьву, Мекку для сноубордистов — Губаху, деревню Кондратово и другие локации», — рассказали представители киностудии. Как пояснила режиссер Александра Сарана, фильм основан на реальных событиях. Автор сценария Светлана Штеба ранее занимала одну из должностей в Министерстве культуры Пермского края, как и главная героиня, и находилась в похожих обстоятельствах. Актриса Ирина Старшенбаум поделилась, что ей было комфортно работать с командой Свердловской киностудии. «Отношение съемочной группы очень внимательное, трогательное. Кроме того, команда очень профессиональная, слаженная — от водителей до художников по костюмам», — заметила Старшенбаум. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми стартовали съемки фильма «Втроем» с Ириной Старшенбаум и Сергеем Кузнецовым в главных ролях. Картина расскажет о мужчине и женщине, которые отправляются вместе в командировку, где у них завязываются отношения, но их развитию будет препятствовать муж героини.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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