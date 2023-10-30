RT: канал, организовавший митинги в Дагестане, создан беглым экс-депутатом ГД

30 октября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Призывы выходить на протесты в Махачкале публиковались в telegram-канале «Утро Дагестан» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Проукраинский telegram-канал «Утро Дагестан», в котором публиковались призывы к беспорядкам в Махачкале, был создан на деньги экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил сам бывший парламентарий. Ранее он уехал на Украину. «Он был создан в рамках нашего проекта и на мои деньги», — сказал Пономарев. Его слова приводит RT. Издание со ссылкой на неназванные источники уточняет, что Пономарев открыто сотрудничает с украинским ЦИПсО и продолжает оказывать влияние на telegram-канал. При этом экс-депутат подчеркнул, что выступает за поддержку Израиля. 29 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Это переросло в массовые беспорядки. Пострадали более 20 человек, среди них есть и силовики. Задержаны более полусотни человек. Возбуждено уголовное дело по 212 статье. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами. Утром 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что призывы к протестам публиковались в telegram-канале «Утро Дагестан», который администрирует украинские спецслужбы. Пономарев уехал из РФ в 2014 году. Перед этим против него возбудили уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проукраинский telegram-канал «Утро Дагестан», в котором публиковались призывы к беспорядкам в Махачкале, был создан на деньги экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил сам бывший парламентарий. Ранее он уехал на Украину. «Он был создан в рамках нашего проекта и на мои деньги», — сказал Пономарев. Его слова приводит RT. Издание со ссылкой на неназванные источники уточняет, что Пономарев открыто сотрудничает с украинским ЦИПсО и продолжает оказывать влияние на telegram-канал. При этом экс-депутат подчеркнул, что выступает за поддержку Израиля. 29 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Это переросло в массовые беспорядки. Пострадали более 20 человек, среди них есть и силовики. Задержаны более полусотни человек. Возбуждено уголовное дело по 212 статье. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами. Утром 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что призывы к протестам публиковались в telegram-канале «Утро Дагестан», который администрирует украинские спецслужбы. Пономарев уехал из РФ в 2014 году. Перед этим против него возбудили уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело.