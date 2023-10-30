Глава Дагестана нашел виновных в протестах в Махачкале. Видео

Глава Дагестана Меликов: Украина причастна к протестам в Махачкале

30 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов сообщил, что канал «Утро Дагестана» администрирует украинская сторона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Украина предприняла попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане с помощью протестов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. «Попытки дестабилизовать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон <…> проводятся врагами нашей страны. За эти события в Дагестане „похвалил“ президент страны [Владимир Зеленский], который с 2014 года заливает кровью Донбасс», — заявил Меликов в беседе с журналистами. По его словам, власть региона получила информацию, что каналом «Утро Дагестана» руководят украинские спецслужбы. Ранее, 29 октября, около сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Из-за протеста на взлетно-посадочной полосе, на митинг прибыл спецназ. Минздрав региона сообщил, что 20 человек пострадали из-за беспорядков. По данным telegram-канала Baza, 59 человек задержали. Сергей Меликов сообщил, что работа аэропорта будет восстановлен в течение двух-трех дней, передает RT.

Украина предприняла попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане с помощью протестов в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. «Попытки дестабилизовать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон <…> проводятся врагами нашей страны. За эти события в Дагестане „похвалил“ президент страны [Владимир Зеленский], который с 2014 года заливает кровью Донбасс», — заявил Меликов в беседе с журналистами. По его словам, власть региона получила информацию, что каналом «Утро Дагестана» руководят украинские спецслужбы. Ранее, 29 октября, около сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Из-за протеста на взлетно-посадочной полосе, на митинг прибыл спецназ. Минздрав региона сообщил, что 20 человек пострадали из-за беспорядков. По данным telegram-канала Baza, 59 человек задержали. Сергей Меликов сообщил, что работа аэропорта будет восстановлен в течение двух-трех дней, передает RT.