Свердловчанка, устроившая ДТП, чтобы спастись от парня, прибившего ее ноги к доске, очнулась

Свердловчанка, чьи ноги были прибиты к доске, пришла в сознание

Оксана Кузьменко пришла в сознание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

Жительница Екатеринбурга Оксана Кузьменко, которая нарочно устроила ДТП ради спасения от своего парня, прибившего ее ноги к доске, пришла в сознание. Женщина помещена в Городскую клиническую больницу №40. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимом.

«Оксана пришла в сознание. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за ее состоянием. Сейчас у Оксаны наблюдается стадия регресса (стадия заболевания, во время которой происходит убыль симптомов болезни и наступает полное выздоровление больного — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу Городской клинической больницы №40. В медучреждении не стали комментировать состояние девушки.

В Екатеринбурге 32-летний горожанин из мести напал на свою девушку. Мужчина затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. После истязаний в гараже свердловчанин прибил ее ступни к доске, а после посадил ее за руль автомобиля и наказал отвезти его в Асбест. Девушка устроила ДТП, чтобы спастись от молодого человека. Сотрудники полиции, приехавшие на ДТП, передали пострадавшую врачам. Виновник был задержан. Вся информация об издевательствах над Оксаной Кузьменко — в сюжете URA.RU.