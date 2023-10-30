Свердловчанка, устроившая ДТП, чтобы спастись от парня, прибившего ее ноги к доске, очнулась

Свердловчанка, чьи ноги были прибиты к доске, пришла в сознание
© Служба новостей «URA.RU»
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Оксана Кузьменко пришла в сознание Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

Жительница Екатеринбурга Оксана Кузьменко, которая нарочно устроила ДТП ради спасения от своего парня, прибившего ее ноги к доске, пришла в сознание. Женщина помещена в Городскую клиническую больницу №40. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимом.

«Оксана пришла в сознание. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за ее состоянием. Сейчас у Оксаны наблюдается стадия регресса (стадия заболевания, во время которой происходит убыль симптомов болезни и наступает полное выздоровление больного — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу Городской клинической больницы №40. В медучреждении не стали комментировать состояние девушки.

В Екатеринбурге 32-летний горожанин из мести напал на свою девушку. Мужчина затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. После истязаний в гараже свердловчанин прибил ее ступни к доске, а после посадил ее за руль автомобиля и наказал отвезти его в Асбест. Девушка устроила ДТП, чтобы спастись от молодого человека. Сотрудники полиции, приехавшие на ДТП, передали пострадавшую врачам. Виновник был задержан. Вся информация об издевательствах над Оксаной Кузьменко — в сюжете URA.RU.

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Жительница Екатеринбурга Оксана Кузьменко, которая нарочно устроила ДТП ради спасения от своего парня, прибившего ее ноги к доске, пришла в сознание. Женщина помещена в Городскую клиническую больницу №40. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимом. «Оксана пришла в сознание. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за ее состоянием. Сейчас у Оксаны наблюдается стадия регресса (стадия заболевания, во время которой происходит убыль симптомов болезни и наступает полное выздоровление больного — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу Городской клинической больницы №40. В медучреждении не стали комментировать состояние девушки. В Екатеринбурге 32-летний горожанин из мести напал на свою девушку. Мужчина затащил ее в гараж, где несколько часов пытал, обливал бензином и поджигал. После истязаний в гараже свердловчанин прибил ее ступни к доске, а после посадил ее за руль автомобиля и наказал отвезти его в Асбест. Девушка устроила ДТП, чтобы спастись от молодого человека. Сотрудники полиции, приехавшие на ДТП, передали пострадавшую врачам. Виновник был задержан. Вся информация об издевательствах над Оксаной Кузьменко — в сюжете URA.RU.
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