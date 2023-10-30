Кремль: события в Дагестане не повлияют на празднование Дня народного единства

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков сообщил, что события в Дагестане не повлияют на предстоящий праздник Фото:

В Кремле считают, что события в столице Дагестана Махачкале не повлияют на празднование предстоящего Дня народного единства. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается Дня народного единства — это наш праздник, за который мы будем отвечать естественно», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. День народного единства пройдет 4 ноября.

Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с предложением поехать в зону СВО тем, кто был задержан в результате протестов в аэропорту Махачкалы, чтобы «отмыться от позора».

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В Кремле считают, что события в столице Дагестана Махачкале не повлияют на празднование предстоящего Дня народного единства. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается Дня народного единства — это наш праздник, за который мы будем отвечать естественно», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. День народного единства пройдет 4 ноября. Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с предложением поехать в зону СВО тем, кто был задержан в результате протестов в аэропорту Махачкалы, чтобы «отмыться от позора».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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