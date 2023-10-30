Глава Дагестана предложил протестующим «отмыться от позора» в зоне СВО: главные заявления Меликова

Сергей Меликов заявил, что никто не убежит от ответственности
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с предложением поехать в зону СВО тем, кто был задержан в результате протестов в аэропорту Махачкалы, чтобы «отмыться от позора». URA.RU приводит главные заявления Меликова.
- Глава Дагестана заявил, что для задержанных не будут вводиться специальные меры. «Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать», — сообщил Меликов в беседе с журналистами.
- Меликов отметил, что ему стыдно за события в регионе. По его словам, Дагестан всегда был оплотом дружбы.
- Глава Дагестана заявил, что попытки дестабилизовать ситуацию в регионе и создать протестный фон проводятся Украиной. По его словам, власти получили информацию, что каналом «Утро Дагестана» руководят спецслужбы Украины.
- Меликов сообщил, что участникам беспорядков не будет прощения. Он подчеркнул, что от ответственности никто не должен уйти.
Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу. На место происшествия прибыл спецназ, передает RT. Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту. В МВД сообщили, что было задержано более 60 человек, передает VSE42.Ru.
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