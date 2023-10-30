Екатеринбург пообещали откопать от снега до начала потепления

30 октября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Последствия крупного снегопада в Екатеринбурге ликвидируют до начала потепления, которое прогнозируется на этой неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последствия крупного снегопада в Екатеринбурге ликвидируют до начала потепления, которое прогнозируется на этой неделе. Такие установки коммунальщикам дал вице-мэр города Алексей Бубнов на прошедшем в администрации совещании. «На выходных в городе выпала половина месячной нормы. Со второй половины текущей недели, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление. До этого момента необходимо убрать весь выпавший снег, иначе он превратится в воду, а затем — в наледь», — сказал Алексей Бубнов. За выходные на уборку Екатеринбурга вышли 505 единиц техники и 939 дорожных рабочих. Всего было убрано почти 3 тысяч тонн снега. Сегодня уборка города продолжается, на очистку улиц выйдут 409 дорожных рабочих и 171 единица техники, в том числе 41 комбинированных дорожных машин (КДМ), 56 тракторов, 14 фракционных погрузчиков и 38 самосвалов. Также власти Екатеринбурга просят горожан передавать информацию о проблемных участках в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефону 304-12-12.

Последствия крупного снегопада в Екатеринбурге ликвидируют до начала потепления, которое прогнозируется на этой неделе. Такие установки коммунальщикам дал вице-мэр города Алексей Бубнов на прошедшем в администрации совещании. «На выходных в городе выпала половина месячной нормы. Со второй половины текущей недели, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление. До этого момента необходимо убрать весь выпавший снег, иначе он превратится в воду, а затем — в наледь», — сказал Алексей Бубнов. За выходные на уборку Екатеринбурга вышли 505 единиц техники и 939 дорожных рабочих. Всего было убрано почти 3 тысяч тонн снега. Сегодня уборка города продолжается, на очистку улиц выйдут 409 дорожных рабочих и 171 единица техники, в том числе 41 комбинированных дорожных машин (КДМ), 56 тракторов, 14 фракционных погрузчиков и 38 самосвалов. Также власти Екатеринбурга просят горожан передавать информацию о проблемных участках в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефону 304-12-12.