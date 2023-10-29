29 октября 2023
28 октября 2023

В ЯНАО земляки простились с бойцом, погибшем в ходе спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
В Ямальском районе состоялось прощание с Евгением Худи, погибшем при выполнении задач СВО Фото:

В Ямальском районе ЯНАО земляки простились с военнослужащим Евгением Худи, погибшем при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В Новом Порту 30 октября простились с земляком — Евгением Худи, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Траурная церемония прошла в фойе местного дома культуры, с соблюдением воинских почестей», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале.

Мэрия района выразила искренние соболезнования родным и близким героя. Членам семьи передали Орден Мужества, которым был отмечен боец за заслуги при выполнении боевых задач.

Специальная военная операция по защите новых регионов РФ проводится с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

В селе Новый Порт простились с военнослужащим Евгением Худи, погибшем на СВО
В селе Новый Порт простились с военнослужащим Евгением Худи, погибшем на СВО
Фото:

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В Ямальском районе ЯНАО земляки простились с военнослужащим Евгением Худи, погибшем при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «В Новом Порту 30 октября простились с земляком — Евгением Худи, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Траурная церемония прошла в фойе местного дома культуры, с соблюдением воинских почестей», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале. Мэрия района выразила искренние соболезнования родным и близким героя. Членам семьи передали Орден Мужества, которым был отмечен боец за заслуги при выполнении боевых задач. Специальная военная операция по защите новых регионов РФ проводится с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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