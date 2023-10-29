В Ямальском районе состоялось прощание с Евгением Худи, погибшем при выполнении задач СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО земляки простились с военнослужащим Евгением Худи, погибшем при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В Новом Порту 30 октября простились с земляком — Евгением Худи, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Траурная церемония прошла в фойе местного дома культуры, с соблюдением воинских почестей», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале.

Мэрия района выразила искренние соболезнования родным и близким героя. Членам семьи передали Орден Мужества, которым был отмечен боец за заслуги при выполнении боевых задач.

Специальная военная операция по защите новых регионов РФ проводится с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.