Baza: Шойгу срочно покинул Китай из-за беспорядков в Дагестане

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Шойгу улетел из Китая ради совещания с Путиным Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Министр обороны России Сергей Шойгу был вынужден в срочном порядке улететь из Китая, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Одной из тем совещания является беспорядки в Махачкале, начавшиеся 29 октября, передает telegram-канал Baza.

«Из-за совещания с президентом на тему штурма аэропорта в Махачкале Сергею Шойгу пришлось быстрее улетать из Китая», — написали в telegram-канале. Уточняется, что глава оборонного ведомства прибыл в Пекин только утром 30 октября, что усложняет его присутствие на совещании с президентом.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание вечером 30 октября. По его словам, заседание пройдет в 19:00 по мск.

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Министр обороны России Сергей Шойгу был вынужден в срочном порядке улететь из Китая, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Одной из тем совещания является беспорядки в Махачкале, начавшиеся 29 октября, передает telegram-канал Baza. «Из-за совещания с президентом на тему штурма аэропорта в Махачкале Сергею Шойгу пришлось быстрее улетать из Китая», — написали в telegram-канале. Уточняется, что глава оборонного ведомства прибыл в Пекин только утром 30 октября, что усложняет его присутствие на совещании с президентом. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание вечером 30 октября. По его словам, заседание пройдет в 19:00 по мск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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