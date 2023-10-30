Baza: Шойгу срочно покинул Китай из-за беспорядков в Дагестане 30 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Шойгу улетел из Китая ради совещания с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Министр обороны России Сергей Шойгу был вынужден в срочном порядке улететь из Китая, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Одной из тем совещания является беспорядки в Махачкале, начавшиеся 29 октября, передает telegram-канал Baza. «Из-за совещания с президентом на тему штурма аэропорта в Махачкале Сергею Шойгу пришлось быстрее улетать из Китая», — написали в telegram-канале. Уточняется, что глава оборонного ведомства прибыл в Пекин только утром 30 октября, что усложняет его присутствие на совещании с президентом. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание вечером 30 октября. По его словам, заседание пройдет в 19:00 по мск. Министр обороны России Сергей Шойгу был вынужден в срочном порядке улететь из Китая, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Одной из тем совещания является беспорядки в Махачкале, начавшиеся 29 октября, передает telegram-канал Baza. «Из-за совещания с президентом на тему штурма аэропорта в Махачкале Сергею Шойгу пришлось быстрее улетать из Китая», — написали в telegram-канале. Уточняется, что глава оборонного ведомства прибыл в Пекин только утром 30 октября, что усложняет его присутствие на совещании с президентом. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание вечером 30 октября. По его словам, заседание пройдет в 19:00 по мск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям