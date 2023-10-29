Федеральный проект поможет Тюмени бороться с опасной болезнью

Федеральный бюджет поможет Тюменской области в развитии эндокринологии и борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Тюменская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Известно, что бюджетные средства будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Так же будут приобретены средства контроля состояния пациентов. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта, поясняет инфоцентр тюменского правительства.
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