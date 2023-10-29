29 октября 2023
28 октября 2023

Федеральный проект поможет Тюмени бороться с опасной болезнью

Тюмень получит федеральную субсидию на борьбу с сахарным диабетом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, диабет
Федеральные деньги помогут закупить необходимое для диагностики диабета оборудование Фото:

Федеральный бюджет поможет Тюменской области в развитии эндокринологии и борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Тюменская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Известно, что бюджетные средства будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Так же будут приобретены средства контроля состояния пациентов. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта, поясняет инфоцентр тюменского правительства.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральный бюджет поможет Тюменской области в развитии эндокринологии и борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Тюменская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Известно, что бюджетные средства будут потрачены на оснащение сельских медицинских учреждений оборудованием, необходимым для ранней диагностики сахарного диабета. Так же будут приобретены средства контроля состояния пациентов. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта, поясняет инфоцентр тюменского правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...