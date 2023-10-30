К новому году в Тюмени взлетят цены на мебель

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По прогнозам специалистов, цены на мебель к новому году взлетят на 30% Фото:

В Тюмени к новому году повысятся цены на корпусную мебель. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Екатерина Дмитриева, владелица фабрики по производству мебели. Рост, по прогнозам предпринимателя, составит до 30%.

«По сравнению с прошлым годом стоимость мебели выросла минимум на 20%. К новому году ожидаем еще один скачек цен, до 30%. На колебание повлияло подорожание на 40% европейской фурнитуры и проблемы в логистике. Российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%», — сообщила Екатерина Дмитриева.

Собеседница агентства добавляет, что помимо комплектующих, на конечную стоимость готовой мебели повлияло и подорожание платных материалов и фасадов. Цена на них в среднем увеличилась на 20%.

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В Тюмени к новому году повысятся цены на корпусную мебель. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Екатерина Дмитриева, владелица фабрики по производству мебели. Рост, по прогнозам предпринимателя, составит до 30%. «По сравнению с прошлым годом стоимость мебели выросла минимум на 20%. К новому году ожидаем еще один скачек цен, до 30%. На колебание повлияло подорожание на 40% европейской фурнитуры и проблемы в логистике. Российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%», — сообщила Екатерина Дмитриева. Собеседница агентства добавляет, что помимо комплектующих, на конечную стоимость готовой мебели повлияло и подорожание платных материалов и фасадов. Цена на них в среднем увеличилась на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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