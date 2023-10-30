К новому году в Тюмени взлетят цены на мебель

30 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

По прогнозам специалистов, цены на мебель к новому году взлетят на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени к новому году повысятся цены на корпусную мебель. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Екатерина Дмитриева, владелица фабрики по производству мебели. Рост, по прогнозам предпринимателя, составит до 30%. «По сравнению с прошлым годом стоимость мебели выросла минимум на 20%. К новому году ожидаем еще один скачек цен, до 30%. На колебание повлияло подорожание на 40% европейской фурнитуры и проблемы в логистике. Российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%», — сообщила Екатерина Дмитриева. Собеседница агентства добавляет, что помимо комплектующих, на конечную стоимость готовой мебели повлияло и подорожание платных материалов и фасадов. Цена на них в среднем увеличилась на 20%.

В Тюмени к новому году повысятся цены на корпусную мебель. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Екатерина Дмитриева, владелица фабрики по производству мебели. Рост, по прогнозам предпринимателя, составит до 30%. «По сравнению с прошлым годом стоимость мебели выросла минимум на 20%. К новому году ожидаем еще один скачек цен, до 30%. На колебание повлияло подорожание на 40% европейской фурнитуры и проблемы в логистике. Российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%», — сообщила Екатерина Дмитриева. Собеседница агентства добавляет, что помимо комплектующих, на конечную стоимость готовой мебели повлияло и подорожание платных материалов и фасадов. Цена на них в среднем увеличилась на 20%.