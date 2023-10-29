Окружная больница ЯНАО распространила персональные данные пациентов

Специалисты контрактной службы окружной клинической больницы Салехарда (ЯНАО) размещают личную информацию пациентов в открытом доступе. О несоблюдении врачебной тайны корреспонденту URA.RU сообщил житель города.
«В открытом доступе официального сайта „Единой информационной системы в сфере закупок“ размещены контакты, содержащие персональные данные о пациентах, которые отображаются в опубликованных протоколах. Информация о дате рождения и месте проживания опубликована без согласия пациентов», — рассказал собеседник агентства.
Собеседник URA.RU отметил, что данное нарушение влечет причинение вреда пациенту. «В отношении пациентов, чьи персональные данные находятся в открытом доступе, могут сложиться негативные последствия не только для самих пациентов, но и для их родственников, вплоть до угрозы жизни и здоровью».
Представители Салехардской окружной больницы прокомментировали корреспонденту URA.RU сложившуюся ситуацию. «Документы на сайте госзакупок размещает уполномоченное должностное лицо контрактной службы. Сотрудник, допустивший данное нарушение, был уволен. В настоящий момент информация на сайте госзакупок актуализируется, все нарушения устраняются в оперативном порядке», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало о призыве главного врача городской больницы в Губкинском (ЯНАО) соблюдать график приема в медучреждениях. Пациенты по одной записи приходят к врачу целыми семьями, тем самым создают конфликтные ситуации.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.