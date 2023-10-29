29 октября 2023
28 октября 2023

Окружная больница ЯНАО распространила персональные данные пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Персональные данные пациентов оказались опубликованы на портале госзакупок Фото:

Специалисты контрактной службы окружной клинической больницы Салехарда (ЯНАО) размещают личную информацию пациентов в открытом доступе. О несоблюдении врачебной тайны корреспонденту URA.RU сообщил житель города.

«В открытом доступе официального сайта „Единой информационной системы в сфере закупок“ размещены контакты, содержащие персональные данные о пациентах, которые отображаются в опубликованных протоколах. Информация о дате рождения и месте проживания опубликована без согласия пациентов», — рассказал собеседник агентства.

Собеседник URA.RU отметил, что данное нарушение влечет причинение вреда пациенту. «В отношении пациентов, чьи персональные данные находятся в открытом доступе, могут сложиться негативные последствия не только для самих пациентов, но и для их родственников, вплоть до угрозы жизни и здоровью».

Представители Салехардской окружной больницы прокомментировали корреспонденту URA.RU сложившуюся ситуацию. «Документы на сайте госзакупок размещает уполномоченное должностное лицо контрактной службы. Сотрудник, допустивший данное нарушение, был уволен. В настоящий момент информация на сайте госзакупок актуализируется, все нарушения устраняются в оперативном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о призыве главного врача городской больницы в Губкинском (ЯНАО) соблюдать график приема в медучреждениях. Пациенты по одной записи приходят к врачу целыми семьями, тем самым создают конфликтные ситуации.

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Специалисты контрактной службы окружной клинической больницы Салехарда (ЯНАО) размещают личную информацию пациентов в открытом доступе. О несоблюдении врачебной тайны корреспонденту URA.RU сообщил житель города. «В открытом доступе официального сайта „Единой информационной системы в сфере закупок“ размещены контакты, содержащие персональные данные о пациентах, которые отображаются в опубликованных протоколах. Информация о дате рождения и месте проживания опубликована без согласия пациентов», — рассказал собеседник агентства. Собеседник URA.RU отметил, что данное нарушение влечет причинение вреда пациенту. «В отношении пациентов, чьи персональные данные находятся в открытом доступе, могут сложиться негативные последствия не только для самих пациентов, но и для их родственников, вплоть до угрозы жизни и здоровью». Представители Салехардской окружной больницы прокомментировали корреспонденту URA.RU сложившуюся ситуацию. «Документы на сайте госзакупок размещает уполномоченное должностное лицо контрактной службы. Сотрудник, допустивший данное нарушение, был уволен. В настоящий момент информация на сайте госзакупок актуализируется, все нарушения устраняются в оперативном порядке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о призыве главного врача городской больницы в Губкинском (ЯНАО) соблюдать график приема в медучреждениях. Пациенты по одной записи приходят к врачу целыми семьями, тем самым создают конфликтные ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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