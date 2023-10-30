Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки

Законопроект о вынесении штрафов за рекламу и спам-звонки поддержал кабинет министров. Размер штрафов будет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов», — передает ТАСС информацию из кабмина. Но есть одно условие — нужно будет доработать замечания. По информации кабмина, штраф для граждан будет свыше 10 миллионов рублей. Для организаций — до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали сталкиваться со спам-звонками. В основном граждан тревожат звонками с предложением финансовых услуг. По данным аналитиков «МегаФона», с начала 2023 года уровень мобильного спама увеличился на 35%.
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