Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки

ТАСС: штраф за рекламу микрозаймов и спам-звонки будет свыше 10 миллионов рублей

30 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Размер штрафов будет составлять свыше 10 миллионов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Законопроект о вынесении штрафов за рекламу и спам-звонки поддержал кабинет министров. Размер штрафов будет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. «В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов», — передает ТАСС информацию из кабмина. Но есть одно условие — нужно будет доработать замечания. По информации кабмина, штраф для граждан будет свыше 10 миллионов рублей. Для организаций — до одного миллиона рублей. Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали сталкиваться со спам-звонками. В основном граждан тревожат звонками с предложением финансовых услуг. По данным аналитиков «МегаФона», с начала 2023 года уровень мобильного спама увеличился на 35%.

Законопроект о вынесении штрафов за рекламу и спам-звонки поддержал кабинет министров. Размер штрафов будет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. «В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов», — передает ТАСС информацию из кабмина. Но есть одно условие — нужно будет доработать замечания. По информации кабмина, штраф для граждан будет свыше 10 миллионов рублей. Для организаций — до одного миллиона рублей. Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали сталкиваться со спам-звонками. В основном граждан тревожат звонками с предложением финансовых услуг. По данным аналитиков «МегаФона», с начала 2023 года уровень мобильного спама увеличился на 35%.