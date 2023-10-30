Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки

ТАСС: штраф за рекламу микрозаймов и спам-звонки будет свыше 10 миллионов рублей
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Клипарт 7. Нижневартовск, телефон, общение, разговор, звонок
Размер штрафов будет составлять свыше 10 миллионов рублей Фото:

Законопроект о вынесении штрафов за рекламу и спам-звонки поддержал кабинет министров. Размер штрафов будет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов», — передает ТАСС информацию из кабмина. Но есть одно условие — нужно будет доработать замечания. По информации кабмина, штраф для граждан будет свыше 10 миллионов рублей. Для организаций — до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали сталкиваться со спам-звонками. В основном граждан тревожат звонками с предложением финансовых услуг. По данным аналитиков «МегаФона», с начала 2023 года уровень мобильного спама увеличился на 35%.

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Законопроект о вынесении штрафов за рекламу и спам-звонки поддержал кабинет министров. Размер штрафов будет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. «В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов», — передает ТАСС информацию из кабмина. Но есть одно условие — нужно будет доработать замечания. По информации кабмина, штраф для граждан будет свыше 10 миллионов рублей. Для организаций — до одного миллиона рублей. Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали сталкиваться со спам-звонками. В основном граждан тревожат звонками с предложением финансовых услуг. По данным аналитиков «МегаФона», с начала 2023 года уровень мобильного спама увеличился на 35%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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