29 октября 2023

В ХМАО разгорелся скандал из-за флагов Израиля, наклеенных на пол стоматологии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
В Нижневартовске стоматолог наклеил израильские флаги в клинике «Кристалл» Фото:
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В Нижневартовске вышел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Стоматолог в шутки расклеил израильские флаги на полу в клинике „Кристалл“. Спустя час он выкинул эти наклейки в мусорный бак, но ситуация дошла до полиции», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что делом вартовчанина займется прокуратура Нижневартовска. Мужчину могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

За комментарием агентство обратилось в стоматологическую клинику. Корреспонденту рассказали, что человек, расклеивший флаги, не является работником «Кристалла». «Это не мы сделали, не наши сотрудники. Мы сами ищем человека, который разместил израильские флаги у нас. Такие вещи недопустимы, мы порицаем такое поведение. Сейчас много провокаций, мы сейчас и сами пострадали от этого», — рассказали в клинике.

В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Также агентство направило запрос в окружную прокуратуру, ответ ожидается.

В Нижневартовске стоматолог наклеил израильские флаги в городской клинике
В Нижневартовске стоматолог наклеил израильские флаги в городской клинике
Фото:

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В Нижневартовске вышел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Стоматолог в шутки расклеил израильские флаги на полу в клинике „Кристалл“. Спустя час он выкинул эти наклейки в мусорный бак, но ситуация дошла до полиции», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что делом вартовчанина займется прокуратура Нижневартовска. Мужчину могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). За комментарием агентство обратилось в стоматологическую клинику. Корреспонденту рассказали, что человек, расклеивший флаги, не является работником «Кристалла». «Это не мы сделали, не наши сотрудники. Мы сами ищем человека, который разместил израильские флаги у нас. Такие вещи недопустимы, мы порицаем такое поведение. Сейчас много провокаций, мы сейчас и сами пострадали от этого», — рассказали в клинике. В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Также агентство направило запрос в окружную прокуратуру, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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