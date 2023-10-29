В ХМАО разгорелся скандал из-за флагов Израиля, наклеенных на пол стоматологии. Фото

30 октября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске стоматолог наклеил израильские флаги в клинике «Кристалл» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Нижневартовске вышел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Стоматолог в шутки расклеил израильские флаги на полу в клинике „Кристалл“. Спустя час он выкинул эти наклейки в мусорный бак, но ситуация дошла до полиции», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что делом вартовчанина займется прокуратура Нижневартовска. Мужчину могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



За комментарием агентство обратилось в стоматологическую клинику. Корреспонденту рассказали, что человек, расклеивший флаги, не является работником «Кристалла». «Это не мы сделали, не наши сотрудники. Мы сами ищем человека, который разместил израильские флаги у нас. Такие вещи недопустимы, мы порицаем такое поведение. Сейчас много провокаций, мы сейчас и сами пострадали от этого», — рассказали в клинике. В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Также агентство направило запрос в окружную прокуратуру, ответ ожидается. В Нижневартовске стоматолог наклеил израильские флаги в городской клинике Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В Нижневартовске вышел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Стоматолог в шутки расклеил израильские флаги на полу в клинике „Кристалл“. Спустя час он выкинул эти наклейки в мусорный бак, но ситуация дошла до полиции», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что делом вартовчанина займется прокуратура Нижневартовска. Мужчину могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). За комментарием агентство обратилось в стоматологическую клинику. Корреспонденту рассказали, что человек, расклеивший флаги, не является работником «Кристалла». «Это не мы сделали, не наши сотрудники. Мы сами ищем человека, который разместил израильские флаги у нас. Такие вещи недопустимы, мы порицаем такое поведение. Сейчас много провокаций, мы сейчас и сами пострадали от этого», — рассказали в клинике. В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Также агентство направило запрос в окружную прокуратуру, ответ ожидается.