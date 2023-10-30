Бывший вице-премьер Пермского края может получить мандат депутата заксобрания

Мандат регионального заксобрания от партии ЕР рискует получить Татьяна Абдуллина
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , зал заседаний, парламент, партия единая россия
Передачу мандата обсудят на заседании партии Фото:

Бывшая вице-премьер Пермского края Татьяна Абдуллина может получить плавающий мандат регионального заксобрания от партии «Единая Россия». Инсайд URA.RU подтвердился.

«Вечером 30 октября состоится заседание президиума политсовета регионального отделения „Единой России“. На нем будет рассмотрено предложение о передаче мандата экс-чиновнице», — сообщили источники в политэлитах. URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Едина Россия» и администрацию губернатора Пермского края. Ответы на них ожидаются.

Татьяна Абдуллина возглавляла министерство социального развития с 2012 года. В 2017 году стала вице-премьером и курировала социальную сферу. В 2021 году участвовала в выборах в заксобрание, но не набрала нужное количество голосов. Сейчас она может получить мандат, который принадлежал скончавшемуся депутату Александру Житникову. Мандат стал плавающим после того, как предыдущие претенденты от него отказались.

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Бывшая вице-премьер Пермского края Татьяна Абдуллина может получить плавающий мандат регионального заксобрания от партии «Единая Россия». Инсайд URA.RU подтвердился. «Вечером 30 октября состоится заседание президиума политсовета регионального отделения „Единой России“. На нем будет рассмотрено предложение о передаче мандата экс-чиновнице», — сообщили источники в политэлитах. URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Едина Россия» и администрацию губернатора Пермского края. Ответы на них ожидаются. Татьяна Абдуллина возглавляла министерство социального развития с 2012 года. В 2017 году стала вице-премьером и курировала социальную сферу. В 2021 году участвовала в выборах в заксобрание, но не набрала нужное количество голосов. Сейчас она может получить мандат, который принадлежал скончавшемуся депутату Александру Житникову. Мандат стал плавающим после того, как предыдущие претенденты от него отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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