Погибшего в Екатеринбурге полицейского подозревают в убийстве пенсионеров

По одной из версий, полицейский мог пойти на преступление из-за денег (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

Одной из версий, которую отрабатывают сыщики Екатеринбурга, является причастность майора полиции Рудольфа Габтрахманова к убийству четы пенсионеров. Такой информацией с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«Отрабатываются разные версии. Одна из них такая, что убийство пенсионеров мог совершить участковый, который позже был найден мертвым в своем подъезде. Подтвердится ли она, покажет время, пока выводы делать рано», — сказал собеседник агентства.

Следователи отрабатывают версию, что Габтрахманов мог знать о наличии крупной суммы у стариков — они не скрывали, что продали дом. Совершив убийство, он мог завладеть деньгами, а потом либо покончить с собой под тяжестью вины, либо быть убитым своим подельником. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ на момент публикации получить не удалось.

Супруги-пенсионеры были найдены убитыми 28 октября в своей квартире на улице Новгородцевой. На место совершения преступления выезжал участковый Рудольф Габтрахманов. Выяснилось, что у 85-летних пенсионеров пропали пять миллионов рублей.

Позже в подъезде в переулке Базовый был найден мертвым сам Габтрахманов. Как другая версия сообщалось, что у него мог быть игровой долг, и он решился на кражу из-за него. Родственницы майора опровергла эту информацию, заявив, что полицейский не был игроманом.