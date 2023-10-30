Родственница опровергла игровую зависимость у скончавшегося свердловского майора

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
Семья силовика опровергает версию с суицидом Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

У майора полиции Рудольфа Габтрахманова никогда не было игровой зависимости. Об этом URA.RU заявила одна из родственниц найденного мертвым в Екатеринбурге силовика, отвечая на вопрос об имевшихся крупных денежных долгах Габтрахманова.

«Рудольф никогда не матерился и не сплетничал. Он точно не был игроманом, как о нем сейчас пишут СМИ», — пояснила родственница Габтрахманова. Семья силовика не верит, что он мог покончить жизнь самоубийством. «У него три пулевых ранения, это невозможно», — добавила родственница.

Габтрахманов родился в Ачитском районе. При этом работать в полиции он начал в Екатеринбурге, отметил источник агентства. У мужчины осталась жена, дочка, которая учится в третьем классе, и трехлетний сын. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.

Силовик 28 октября выезжал в квартиру на Новгородцевой, где нашли мертвыми 85-летних пенсионеров. Вяснилось, что у пары украли несколько миллионов рублей. После этого полицейский отправился к тестю на Базовый переулок, чтобы забрать детей. Однако в квартиру Габтрахманов не попал, позже его тело обнаружили на 23-м этаже с тремя пулевыми ранениями.

Следователи официально не связывают эти два дела в одно. В СМИ звучало несколько версий случившегося. По первой, у Габтрахманова был долг в казино, поэтому он мог украсть деньги у стариков. Поняв ситуацию, он совершил суицид. По другой версии, майор мог быть причастен к убийству пенсионеров и краже денег, однако самоубийство он не совершал — его убили.

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У майора полиции Рудольфа Габтрахманова никогда не было игровой зависимости. Об этом URA.RU заявила одна из родственниц найденного мертвым в Екатеринбурге силовика, отвечая на вопрос об имевшихся крупных денежных долгах Габтрахманова. «Рудольф никогда не матерился и не сплетничал. Он точно не был игроманом, как о нем сейчас пишут СМИ», — пояснила родственница Габтрахманова. Семья силовика не верит, что он мог покончить жизнь самоубийством. «У него три пулевых ранения, это невозможно», — добавила родственница. Габтрахманов родился в Ачитском районе. При этом работать в полиции он начал в Екатеринбурге, отметил источник агентства. У мужчины осталась жена, дочка, которая учится в третьем классе, и трехлетний сын. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся. Силовик 28 октября выезжал в квартиру на Новгородцевой, где нашли мертвыми 85-летних пенсионеров. Вяснилось, что у пары украли несколько миллионов рублей. После этого полицейский отправился к тестю на Базовый переулок, чтобы забрать детей. Однако в квартиру Габтрахманов не попал, позже его тело обнаружили на 23-м этаже с тремя пулевыми ранениями. Следователи официально не связывают эти два дела в одно. В СМИ звучало несколько версий случившегося. По первой, у Габтрахманова был долг в казино, поэтому он мог украсть деньги у стариков. Поняв ситуацию, он совершил суицид. По другой версии, майор мог быть причастен к убийству пенсионеров и краже денег, однако самоубийство он не совершал — его убили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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