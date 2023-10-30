В среднем россияне должны банкам порядка миллиона рублей ЦБ: россияне за второй квартал 2023 года задолжали банкам 930 тысяч рублей 30 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 + Средний долг россиянина по потребительскому кредиту составляет 930 тысяч рублей, заявили в ЦБ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России за второй квартал 2023 года граждане задолжали банкам 930 тысяч рублей по потребительским кредитам. Это следует из данных Центрального Банка России. «930 тысяч рублей — средний долг заемщиков [по потребительскому кредиту] во втором квартале 2023 года», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что порядка 6% заемщиков брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке. В ЦБ намерены обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких россиян. Ранее член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что по одним только кредитным картам россияне задолжали 225 миллиардов рублей. Он уточнил, что общий объем долгов у россиян и компаний исчисляется триллионами, передает MK.RU . В России за второй квартал 2023 года граждане задолжали банкам 930 тысяч рублей по потребительским кредитам. Это следует из данных Центрального Банка России. «930 тысяч рублей — средний долг заемщиков [по потребительскому кредиту] во втором квартале 2023 года», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что порядка 6% заемщиков брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке. В ЦБ намерены обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких россиян. Ранее член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что по одним только кредитным картам россияне задолжали 225 миллиардов рублей. Он уточнил, что общий объем долгов у россиян и компаний исчисляется триллионами, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям