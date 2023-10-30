В среднем россияне должны банкам порядка миллиона рублей

В России за второй квартал 2023 года граждане задолжали банкам 930 тысяч рублей по потребительским кредитам. Это следует из данных Центрального Банка России.
«930 тысяч рублей — средний долг заемщиков [по потребительскому кредиту] во втором квартале 2023 года», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что порядка 6% заемщиков брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке. В ЦБ намерены обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких россиян.
Ранее член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что по одним только кредитным картам россияне задолжали 225 миллиардов рублей. Он уточнил, что общий объем долгов у россиян и компаний исчисляется триллионами, передает
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