В среднем россияне должны банкам порядка миллиона рублей

ЦБ: россияне за второй квартал 2023 года задолжали банкам 930 тысяч рублей
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Средний долг россиянина по потребительскому кредиту составляет 930 тысяч рублей, заявили в ЦБ Фото:

В России за второй квартал 2023 года граждане задолжали банкам 930 тысяч рублей по потребительским кредитам. Это следует из данных Центрального Банка России.

«930 тысяч рублей — средний долг заемщиков [по потребительскому кредиту] во втором квартале 2023 года», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что порядка 6% заемщиков брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке. В ЦБ намерены обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких россиян.

Ранее член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что по одним только кредитным картам россияне задолжали 225 миллиардов рублей. Он уточнил, что общий объем долгов у россиян и компаний исчисляется триллионами, передает MK.RU.

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В России за второй квартал 2023 года граждане задолжали банкам 930 тысяч рублей по потребительским кредитам. Это следует из данных Центрального Банка России. «930 тысяч рублей — средний долг заемщиков [по потребительскому кредиту] во втором квартале 2023 года», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что порядка 6% заемщиков брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке. В ЦБ намерены обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких россиян. Ранее член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что по одним только кредитным картам россияне задолжали 225 миллиардов рублей. Он уточнил, что общий объем долгов у россиян и компаний исчисляется триллионами, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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