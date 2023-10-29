Мэрия Шадринска опубликовала видеообращение бойцов из зоны СВО

30 октября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Бойцы из Курганской области попросили земляков купить квадрокоптер Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские бойцы из зоны СВО обратились к землякам с просьбой помочь в покупке квадрокоптера для выполнения боевых задач. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации города Шадринска в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые шадринцы! В нашем подразделение возникла потребность в приобретении квадрокоптера Mavic 3. Эта модель максимально подходит для выполнения наших боевых задач. Просим вас помочь нашему подразделению. Только вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. В мэрии Шадринска отметили, что военнослужащие являются воспитанниками ВПК «Феникс». Ранее URA.RU писало, что курганские военнослужащие из Херсонской области обратились к налоговой службе. Бойцы поблагодарили за радиостанции и маскхалаты По данным УФНС региона, в сборе гуманитарной помощи принимали участие более 750 сотрудников ведомства.

Курганские бойцы из зоны СВО обратились к землякам с просьбой помочь в покупке квадрокоптера для выполнения боевых задач. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации города Шадринска в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые шадринцы! В нашем подразделение возникла потребность в приобретении квадрокоптера Mavic 3. Эта модель максимально подходит для выполнения наших боевых задач. Просим вас помочь нашему подразделению. Только вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. В мэрии Шадринска отметили, что военнослужащие являются воспитанниками ВПК «Феникс». Ранее URA.RU писало, что курганские военнослужащие из Херсонской области обратились к налоговой службе. Бойцы поблагодарили за радиостанции и маскхалаты По данным УФНС региона, в сборе гуманитарной помощи принимали участие более 750 сотрудников ведомства.