29 октября 2023

Мэрия Шадринска опубликовала видеообращение бойцов из зоны СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, квадрокоптер, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла,  дрон
Бойцы из Курганской области попросили земляков купить квадрокоптер Фото:
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Курганские бойцы из зоны СВО обратились к землякам с просьбой помочь в покупке квадрокоптера для выполнения боевых задач. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации города Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые шадринцы! В нашем подразделение возникла потребность в приобретении квадрокоптера Mavic 3. Эта модель максимально подходит для выполнения наших боевых задач. Просим вас помочь нашему подразделению. Только вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. В мэрии Шадринска отметили, что военнослужащие являются воспитанниками ВПК «Феникс».

Ранее URA.RU писало, что курганские военнослужащие из Херсонской области обратились к налоговой службе. Бойцы поблагодарили за радиостанции и маскхалаты По данным УФНС региона, в сборе гуманитарной помощи принимали участие более 750 сотрудников ведомства.

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Курганские бойцы из зоны СВО обратились к землякам с просьбой помочь в покупке квадрокоптера для выполнения боевых задач. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации города Шадринска в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые шадринцы! В нашем подразделение возникла потребность в приобретении квадрокоптера Mavic 3. Эта модель максимально подходит для выполнения наших боевых задач. Просим вас помочь нашему подразделению. Только вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. В мэрии Шадринска отметили, что военнослужащие являются воспитанниками ВПК «Феникс». Ранее URA.RU писало, что курганские военнослужащие из Херсонской области обратились к налоговой службе. Бойцы поблагодарили за радиостанции и маскхалаты По данным УФНС региона, в сборе гуманитарной помощи принимали участие более 750 сотрудников ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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