Тюменское отделение КПРФ избавится от руководителя протестного движения

На секретаря бюро областного комитета КПРФ по протестному движению и руководителя фракции в гордуме Сергея Пыхалова заведено персональное дело из-за неисполнения решения партийного руководства. На ближайшем пленуме обкома ему грозит лишение партийного поста. Об этом URA.RU рассказала руководитель областной ячейки КПРФ Тамара Казанцева.
«Персональное дело рассмотрела комиссия и на пленуме будем решать, что делать с нарушениями устава КПРФ и решениями бюро обкома Сергеем Пыхаловым. Ему грозит снятие с должности секретаря бюро по протестному движению и исключение из областного руководства», — прокомментировала Тамара Казанцева.
Она рассказала, что ранее было принято решение принять помощниками депутатов городской думы партийных активистов. Но это решение Сергей Пыхалов не исполнил, избравшись по партийному списку КПРФ и став руководителем фракции в городской думе Тюмени. Вопреки решению областного бюро он оформил на работу помощником депутата, не согласованного с обкомом человека.
Сам Сергей Пыхалов отказался давать комментарии URA.RU, сославшись на устав КПРФ, но подтвердив, что является руководителем фракции КПРФ в гордуме. Он избирался по партийным спискам в городскую думу Тюмени в третий раз.
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