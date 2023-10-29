29 октября 2023

Тюменское отделение КПРФ избавится от руководителя протестного движения

В Тюмени из руководства Тюменского обкома КПРФ исключат Сергея Пыхалова
© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, зал заседаний гордумы кургана, фракция кпрф
Руководитель фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов лишится партийных должностей из-за нарушения устава Фото:

На секретаря бюро областного комитета КПРФ по протестному движению и руководителя фракции в гордуме Сергея Пыхалова заведено персональное дело из-за неисполнения решения партийного руководства. На ближайшем пленуме обкома ему грозит лишение партийного поста. Об этом URA.RU рассказала руководитель областной ячейки КПРФ Тамара Казанцева.

«Персональное дело рассмотрела комиссия и на пленуме будем решать, что делать с нарушениями устава КПРФ и решениями бюро обкома Сергеем Пыхаловым. Ему грозит снятие с должности секретаря бюро по протестному движению и исключение из областного руководства», — прокомментировала Тамара Казанцева.

Она рассказала, что ранее было принято решение принять помощниками депутатов городской думы партийных активистов. Но это решение Сергей Пыхалов не исполнил, избравшись по партийному списку КПРФ и став руководителем фракции в городской думе Тюмени. Вопреки решению областного бюро он оформил на работу помощником депутата, не согласованного с обкомом человека.

Сам Сергей Пыхалов отказался давать комментарии URA.RU, сославшись на устав КПРФ, но подтвердив, что является руководителем фракции КПРФ в гордуме. Он избирался по партийным спискам в городскую думу Тюмени в третий раз.

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На секретаря бюро областного комитета КПРФ по протестному движению и руководителя фракции в гордуме Сергея Пыхалова заведено персональное дело из-за неисполнения решения партийного руководства. На ближайшем пленуме обкома ему грозит лишение партийного поста. Об этом URA.RU рассказала руководитель областной ячейки КПРФ Тамара Казанцева. «Персональное дело рассмотрела комиссия и на пленуме будем решать, что делать с нарушениями устава КПРФ и решениями бюро обкома Сергеем Пыхаловым. Ему грозит снятие с должности секретаря бюро по протестному движению и исключение из областного руководства», — прокомментировала Тамара Казанцева. Она рассказала, что ранее было принято решение принять помощниками депутатов городской думы партийных активистов. Но это решение Сергей Пыхалов не исполнил, избравшись по партийному списку КПРФ и став руководителем фракции в городской думе Тюмени. Вопреки решению областного бюро он оформил на работу помощником депутата, не согласованного с обкомом человека. Сам Сергей Пыхалов отказался давать комментарии URA.RU, сославшись на устав КПРФ, но подтвердив, что является руководителем фракции КПРФ в гордуме. Он избирался по партийным спискам в городскую думу Тюмени в третий раз.
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