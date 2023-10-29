29 октября 2023

Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке елки

Выгоднее всего приобретать елку за несколько месяцев Нового года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
В канун праздников цены на искусственные елки могут взлететь до 20% Фото:

Выгоднее всего приобретать елку и новогодние украшения в конце октября — начале ноября. Об этом URA.RU рассказали в компании «Елка тренд». Там сообщили, что ближе к концу декабря, цены повысятся в среднем на 20%.

«На данный момент стоимость пока держится на уровне прошлогодней. И на елки, и на украшения. К 1 декабря прогнозируем рост цен в среднем на 20%. Конечно, выгоднее закупаться уже сейчас, когда и цены ниже, и ассортимент шире», — рассказали в компании «Елка тренд».

В компании рассказали, что стоимость новогодних искусственных елей начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Цена зависит от высоты и материалов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выгоднее всего приобретать елку и новогодние украшения в конце октября — начале ноября. Об этом URA.RU рассказали в компании «Елка тренд». Там сообщили, что ближе к концу декабря, цены повысятся в среднем на 20%. «На данный момент стоимость пока держится на уровне прошлогодней. И на елки, и на украшения. К 1 декабря прогнозируем рост цен в среднем на 20%. Конечно, выгоднее закупаться уже сейчас, когда и цены ниже, и ассортимент шире», — рассказали в компании «Елка тренд». В компании рассказали, что стоимость новогодних искусственных елей начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Цена зависит от высоты и материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...