Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке елки

В канун праздников цены на искусственные елки могут взлететь до 20%
Выгоднее всего приобретать елку и новогодние украшения в конце октября — начале ноября. Об этом URA.RU рассказали в компании «Елка тренд». Там сообщили, что ближе к концу декабря, цены повысятся в среднем на 20%.
«На данный момент стоимость пока держится на уровне прошлогодней. И на елки, и на украшения. К 1 декабря прогнозируем рост цен в среднем на 20%. Конечно, выгоднее закупаться уже сейчас, когда и цены ниже, и ассортимент шире», — рассказали в компании «Елка тренд».
В компании рассказали, что стоимость новогодних искусственных елей начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Цена зависит от высоты и материалов.
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