Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке елки

Выгоднее всего приобретать елку за несколько месяцев Нового года

30 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

В канун праздников цены на искусственные елки могут взлететь до 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выгоднее всего приобретать елку и новогодние украшения в конце октября — начале ноября. Об этом URA.RU рассказали в компании «Елка тренд». Там сообщили, что ближе к концу декабря, цены повысятся в среднем на 20%. «На данный момент стоимость пока держится на уровне прошлогодней. И на елки, и на украшения. К 1 декабря прогнозируем рост цен в среднем на 20%. Конечно, выгоднее закупаться уже сейчас, когда и цены ниже, и ассортимент шире», — рассказали в компании «Елка тренд». В компании рассказали, что стоимость новогодних искусственных елей начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Цена зависит от высоты и материалов.

Выгоднее всего приобретать елку и новогодние украшения в конце октября — начале ноября. Об этом URA.RU рассказали в компании «Елка тренд». Там сообщили, что ближе к концу декабря, цены повысятся в среднем на 20%. «На данный момент стоимость пока держится на уровне прошлогодней. И на елки, и на украшения. К 1 декабря прогнозируем рост цен в среднем на 20%. Конечно, выгоднее закупаться уже сейчас, когда и цены ниже, и ассортимент шире», — рассказали в компании «Елка тренд». В компании рассказали, что стоимость новогодних искусственных елей начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Цена зависит от высоты и материалов.