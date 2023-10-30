Коменданта Санкт-Петербургского Суворовского училища подполковника Андрея Вертий, который подставлял суворовцев, поймали. Одно из его злодеяний попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Недавно одна из подстав коменданта попала на видео. <…> [Он] сфоткал свое творение, чтобы обвинить ребенка в нарушениях и не пустить в увольнение. Теперь офицера ждут разбирательства», — говорится на канале. Подполковник подбрасывал электронные сигареты детям, устраивал хаос, включал утюг. По мнению суворовцев, он делал это для того, чтобы выслужиться и получить премию. Последнее его злодеяние попало на камеру видеонаблюдения.
URA.RU отправило запрос в Министерство обороны РФ и Санкт-Петербургское Суворовское училище. На момент публикации материала ответа не поступило.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.