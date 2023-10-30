Baza: в Петербурге поймали подполковника, который подставлял детей. Видео

Baza: подполковник в Петербурге попал на камеру за совершением злодеяния
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Злодеяния коменданта Суворовского училища попало на камеру Фото:

Коменданта Санкт-Петербургского Суворовского училища подполковника Андрея Вертий, который подставлял суворовцев, поймали. Одно из его злодеяний попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Недавно одна из подстав коменданта попала на видео. <…> [Он] сфоткал свое творение, чтобы обвинить ребенка в нарушениях и не пустить в увольнение. Теперь офицера ждут разбирательства», — говорится на канале. Подполковник подбрасывал электронные сигареты детям, устраивал хаос, включал утюг. По мнению суворовцев, он делал это для того, чтобы выслужиться и получить премию. Последнее его злодеяние попало на камеру видеонаблюдения.

URA.RU отправило запрос в Министерство обороны РФ и Санкт-Петербургское Суворовское училище. На момент публикации материала ответа не поступило.

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Коменданта Санкт-Петербургского Суворовского училища подполковника Андрея Вертий, который подставлял суворовцев, поймали. Одно из его злодеяний попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Недавно одна из подстав коменданта попала на видео. <…> [Он] сфоткал свое творение, чтобы обвинить ребенка в нарушениях и не пустить в увольнение. Теперь офицера ждут разбирательства», — говорится на канале. Подполковник подбрасывал электронные сигареты детям, устраивал хаос, включал утюг. По мнению суворовцев, он делал это для того, чтобы выслужиться и получить премию. Последнее его злодеяние попало на камеру видеонаблюдения. URA.RU отправило запрос в Министерство обороны РФ и Санкт-Петербургское Суворовское училище. На момент публикации материала ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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