В Перми уволился главврач наркодиспансера

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края Мальцев покинул пост в больнице

30 октября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Мальцев руководил наркодиспансером с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев покинул свой пост. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на минздрав Пермского края. «Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев увольняется по собственному желанию», — говорится в сообщении. Причины ухода не сообщаются. О Михаиле Мальцеве известно, что до 2020 года он занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. После этого он руководил наркодиспансером.

Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев покинул свой пост. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на минздрав Пермского края. «Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев увольняется по собственному желанию», — говорится в сообщении. Причины ухода не сообщаются. О Михаиле Мальцеве известно, что до 2020 года он занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. После этого он руководил наркодиспансером.