В Перми уволился главврач наркодиспансера

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края Мальцев покинул пост в больнице
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Мальцев руководил наркодиспансером с 2020 года Фото:

Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев покинул свой пост. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на минздрав Пермского края.

«Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев увольняется по собственному желанию», — говорится в сообщении. Причины ухода не сообщаются.

О Михаиле Мальцеве известно, что до 2020 года он занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. После этого он руководил наркодиспансером.

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Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев покинул свой пост. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на минздрав Пермского края. «Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев увольняется по собственному желанию», — говорится в сообщении. Причины ухода не сообщаются. О Михаиле Мальцеве известно, что до 2020 года он занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. После этого он руководил наркодиспансером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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