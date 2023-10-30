В Перми уволился главврач наркодиспансера

Мальцев руководил наркодиспансером с 2020 года
Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев покинул свой пост. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на минздрав Пермского края.
«Главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев увольняется по собственному желанию», — говорится в сообщении. Причины ухода не сообщаются.
О Михаиле Мальцеве известно, что до 2020 года он занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края. После этого он руководил наркодиспансером.
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