ХАМАС опубликовал видеообращение заложников к властям Израиля 30 октября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 + ХАМАС заставило пленных обратиться к израильскому правительству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеообращение с заложниками. На видео пленные обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. На кадрах видно, как три еврейские женщины обращаются к израильскому правительству. «Несколько заключенных-сионистов Аль-Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telgram-канале ХАМАСа. ХАМАС взяло в плен сотни граждан после обострения конфликта с Израилем 7 октября. В представительстве палестинского движения заявляли, что готовы отпустить заложников после того, как израильская сторона прекратит бомбардировки сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеообращение с заложниками. На видео пленные обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. На кадрах видно, как три еврейские женщины обращаются к израильскому правительству. «Несколько заключенных-сионистов Аль-Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telgram-канале ХАМАСа. ХАМАС взяло в плен сотни граждан после обострения конфликта с Израилем 7 октября. В представительстве палестинского движения заявляли, что готовы отпустить заложников после того, как израильская сторона прекратит бомбардировки сектора Газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям