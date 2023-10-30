ХАМАС опубликовал видеообращение заложников к властям Израиля

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ХАМАС заставило пленных обратиться к израильскому правительству Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеообращение с заложниками. На видео пленные обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

На кадрах видно, как три еврейские женщины обращаются к израильскому правительству. «Несколько заключенных-сионистов Аль-Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telgram-канале ХАМАСа.

ХАМАС взяло в плен сотни граждан после обострения конфликта с Израилем 7 октября. В представительстве палестинского движения заявляли, что готовы отпустить заложников после того, как израильская сторона прекратит бомбардировки сектора Газа.

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Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеообращение с заложниками. На видео пленные обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. На кадрах видно, как три еврейские женщины обращаются к израильскому правительству. «Несколько заключенных-сионистов Аль-Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telgram-канале ХАМАСа. ХАМАС взяло в плен сотни граждан после обострения конфликта с Израилем 7 октября. В представительстве палестинского движения заявляли, что готовы отпустить заложников после того, как израильская сторона прекратит бомбардировки сектора Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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