ХАМАС опубликовал видеообращение заложников к властям Израиля

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеообращение с заложниками. На видео пленные обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
На кадрах видно, как три еврейские женщины обращаются к израильскому правительству. «Несколько заключенных-сионистов Аль-Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telgram-канале ХАМАСа.
ХАМАС взяло в плен сотни граждан после обострения конфликта с Израилем 7 октября. В представительстве палестинского движения заявляли, что готовы отпустить заложников после того, как израильская сторона прекратит бомбардировки сектора Газа.
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