Росавиация запретила самолетам из Израиля летать в Махачкалу

Росавиация будет временно перенаправлять самолеты из Израиля в другие города, кроме Махачкалы
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
В Росавиации выпустили заявление о том, что самолетам из Израиля запрещено прилетать в Махачкалу. Они временно будут направляться в другие города.
«Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает слова Росавиации
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