Росавиация запретила самолетам из Израиля летать в Махачкалу

30 октября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Росавиация будет временно перенаправлять самолеты из Израиля в другие города, кроме Махачкалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Росавиации выпустили заявление о том, что самолетам из Израиля запрещено прилетать в Махачкалу. Они временно будут направляться в другие города. «Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает слова Росавиации Посольство России в Израиле . Известно, что более подробную информацию следует уточнять у перевозчика.

В Росавиации выпустили заявление о том, что самолетам из Израиля запрещено прилетать в Махачкалу. Они временно будут направляться в другие города. «Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает слова Росавиации Посольство России в Израиле. Известно, что более подробную информацию следует уточнять у перевозчика.