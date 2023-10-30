Росавиация запретила самолетам из Израиля летать в Махачкалу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Росавиация будет временно перенаправлять самолеты из Израиля в другие города, кроме Махачкалы Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В Росавиации выпустили заявление о том, что самолетам из Израиля запрещено прилетать в Махачкалу. Они временно будут направляться в другие города.

«Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает слова Росавиации Посольство России в Израиле. Известно, что более подробную информацию следует уточнять у перевозчика.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Росавиации выпустили заявление о том, что самолетам из Израиля запрещено прилетать в Махачкалу. Они временно будут направляться в другие города. «Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает слова Росавиации Посольство России в Израиле. Известно, что более подробную информацию следует уточнять у перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...