Армия России возглавила топ среди стран мира

Российская армия заняла первую строчку рейтинга, обойдя США и Китай
Согласно рейтингу американской компании U.S. News & World Report, российская армия стала сильнейшей в мире. Она заняла первую строчку. Американская и китайская армия находятся на втором и третьем месте в рейтинге.
«Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», — говорится на официальном сайте
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