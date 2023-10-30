Армия России возглавила топ среди стран мира

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, терминатор, stock, БМПТ, сбойка
Российская армия заняла первую строчку рейтинга, обойдя США и Китай Фото:

Согласно рейтингу американской компании U.S. News & World Report, российская армия стала сильнейшей в мире. Она заняла первую строчку. Американская и китайская армия находятся на втором и третьем месте в рейтинге.

«Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», — говорится на официальном сайте компании. Сообщается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. Также учитывались 73 критерия для составления рейтинга.

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Согласно рейтингу американской компании U.S. News & World Report, российская армия стала сильнейшей в мире. Она заняла первую строчку. Американская и китайская армия находятся на втором и третьем месте в рейтинге. «Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», — говорится на официальном сайте компании. Сообщается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. Также учитывались 73 критерия для составления рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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