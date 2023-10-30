Армия России возглавила топ среди стран мира

30 октября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Российская армия заняла первую строчку рейтинга, обойдя США и Китай Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Согласно рейтингу американской компании U.S. News & World Report, российская армия стала сильнейшей в мире. Она заняла первую строчку. Американская и китайская армия находятся на втором и третьем месте в рейтинге. «Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», — говорится на официальном сайте компании . Сообщается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. Также учитывались 73 критерия для составления рейтинга.

Согласно рейтингу американской компании U.S. News & World Report, российская армия стала сильнейшей в мире. Она заняла первую строчку. Американская и китайская армия находятся на втором и третьем месте в рейтинге. «Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», — говорится на официальном сайте компании. Сообщается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. Также учитывались 73 критерия для составления рейтинга.