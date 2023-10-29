Губернатор Комарова извинилась перед жителями ХМАО за нехватку медперсонала. Видео

30 октября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась за нехватку врачей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед жителем Покачей, который пожаловался ей на нехватку медицинского персонала. Во время встречи с главой региона мужчина рассказал, что даже при наличии хорошего оборудования им некому пользоваться — по его словам, записи к окулисту пациенту приходится ждать неделю. В ответ Комарова потребовала назвать фамилию конкретного виновника и посетовала на нехватку медперсонала по всей стране. «При этом в нашем регионе обеспеченность и врачами, и средним медицинским персоналом выше, чем в других регионах РФ. Ну что вы еще хотите от меня? Извините, что вам пришлось, может быть, когда-то столкнуться с этим обстоятельством. Готова рассмотреть лично и конкретно, в отношении кого из наших коллег есть претензии, мы все перестроим», — заявила губернатор. Конкретную фамилию мужчина так и не назвал, заявив, что специалисты в больнице хорошие. Комарова заметила, что для повышения числа специалистов округ предпринимает все возможное. «В Югре созданы дополнительные бюджетные места в образовательных организациях, колледжах для среднего медицинского персонала. Два высших образовательных учреждения у нас есть в Сургуте и Ханты-Мансийске, которые готовят специалистов в области здравоохранения. Вы правильно заметили, у нас есть уникальные специалисты и возможности технологии, в том числе и оборудование, это правда. Но медицинских работников не хватает, в целом по стране не хватает», — уточнила глава Югры. Ранее URA.RU писало о том, как губернатор ХМАО извинилась перед жителями региона за долгострои. Такое заявление Наталья Комарова сделала во время ежегодной пресс-конференции в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед жителем Покачей, который пожаловался ей на нехватку медицинского персонала. Во время встречи с главой региона мужчина рассказал, что даже при наличии хорошего оборудования им некому пользоваться — по его словам, записи к окулисту пациенту приходится ждать неделю. В ответ Комарова потребовала назвать фамилию конкретного виновника и посетовала на нехватку медперсонала по всей стране. «При этом в нашем регионе обеспеченность и врачами, и средним медицинским персоналом выше, чем в других регионах РФ. Ну что вы еще хотите от меня? Извините, что вам пришлось, может быть, когда-то столкнуться с этим обстоятельством. Готова рассмотреть лично и конкретно, в отношении кого из наших коллег есть претензии, мы все перестроим», — заявила губернатор. Конкретную фамилию мужчина так и не назвал, заявив, что специалисты в больнице хорошие. Комарова заметила, что для повышения числа специалистов округ предпринимает все возможное. «В Югре созданы дополнительные бюджетные места в образовательных организациях, колледжах для среднего медицинского персонала. Два высших образовательных учреждения у нас есть в Сургуте и Ханты-Мансийске, которые готовят специалистов в области здравоохранения. Вы правильно заметили, у нас есть уникальные специалисты и возможности технологии, в том числе и оборудование, это правда. Но медицинских работников не хватает, в целом по стране не хватает», — уточнила глава Югры. Ранее URA.RU писало о том, как губернатор ХМАО извинилась перед жителями региона за долгострои. Такое заявление Наталья Комарова сделала во время ежегодной пресс-конференции в 2022 году.