22 ноября 2022

Губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами за долгострои

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО извинилась за долгострои в ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. Такое заявление глава региона сделала во время ежегодной пресс-конференции.

«Объектов незавершенного строительства, в том числе в статусе долгостроев, тоесть с нарушенными сроками 350. Из них 80-90 по государственному заказу. Это объем работы, которым нужно заниматься. Это не уникальный случай для региона в РФ, но это не плюс, а минус. <…> Прошу извинить меня всех югорчан за невыполнение обязательства по созданию этих объектов», — сказала Комарова.

Она добавила, что на данный момент закончены работы по проектно-сметной документации больницы в Горноправдинске. «Сейчас ведется этап приемка, работает служба жилстройнадзора», — сказала Комарова. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице. На завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. Такое заявление глава региона сделала во время ежегодной пресс-конференции. «Объектов незавершенного строительства, в том числе в статусе долгостроев, тоесть с нарушенными сроками 350. Из них 80-90 по государственному заказу. Это объем работы, которым нужно заниматься. Это не уникальный случай для региона в РФ, но это не плюс, а минус. <…> Прошу извинить меня всех югорчан за невыполнение обязательства по созданию этих объектов», — сказала Комарова. Она добавила, что на данный момент закончены работы по проектно-сметной документации больницы в Горноправдинске. «Сейчас ведется этап приемка, работает служба жилстройнадзора», — сказала Комарова. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице. На завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...