Губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами за долгострои

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. Такое заявление глава региона сделала во время ежегодной пресс-конференции.
«Объектов незавершенного строительства, в том числе в статусе долгостроев, тоесть с нарушенными сроками 350. Из них 80-90 по государственному заказу. Это объем работы, которым нужно заниматься. Это не уникальный случай для региона в РФ, но это не плюс, а минус. <…> Прошу извинить меня всех югорчан за невыполнение обязательства по созданию этих объектов», — сказала Комарова.
Она добавила, что на данный момент закончены работы по проектно-сметной документации больницы в Горноправдинске. «Сейчас ведется этап приемка, работает служба жилстройнадзора», — сказала Комарова. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице. На завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney