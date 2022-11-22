Губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами за долгострои

23 ноября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО извинилась за долгострои в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. Такое заявление глава региона сделала во время ежегодной пресс-конференции. «Объектов незавершенного строительства, в том числе в статусе долгостроев, тоесть с нарушенными сроками 350. Из них 80-90 по государственному заказу. Это объем работы, которым нужно заниматься. Это не уникальный случай для региона в РФ, но это не плюс, а минус. <…> Прошу извинить меня всех югорчан за невыполнение обязательства по созданию этих объектов», — сказала Комарова. Она добавила, что на данный момент закончены работы по проектно-сметной документации больницы в Горноправдинске. «Сейчас ведется этап приемка, работает служба жилстройнадзора», — сказала Комарова. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице. На завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. Такое заявление глава региона сделала во время ежегодной пресс-конференции. «Объектов незавершенного строительства, в том числе в статусе долгостроев, тоесть с нарушенными сроками 350. Из них 80-90 по государственному заказу. Это объем работы, которым нужно заниматься. Это не уникальный случай для региона в РФ, но это не плюс, а минус. <…> Прошу извинить меня всех югорчан за невыполнение обязательства по созданию этих объектов», — сказала Комарова. Она добавила, что на данный момент закончены работы по проектно-сметной документации больницы в Горноправдинске. «Сейчас ведется этап приемка, работает служба жилстройнадзора», — сказала Комарова. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице. На завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на подорожавшие стройматериалы. При этом также стало известно, что объект проверит счетная палата РФ.