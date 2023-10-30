RT: сколько «Утро Дагестан» заработал на беспорядках в Махачкале

Проукраинский telegram-канал «Утро Дагестан» заработал на призывах к беспорядкам в махачкалинском аэропорту 30 тысяч рублей в криптовалюте. При этом администратор канала призывал к сепаратистским натроениям в Дагестанской Республике.
«Администратора канала, призвавшего к акции в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар, он живет в Махачкале и получил за свою акцию 30 тысяч рублей в крипте», — передает telegram-канал «RT на русском». Уточняется, что он также неоднократно призывал к «деоккупации» Дагестана.
Протесты в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан Дагестана отправились встречать самолет, летящий из Израиля. Позже выяснилось, что к беспорядкам призывал канал «Утро Дагестан», организованный бывшим депутатам Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом).
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