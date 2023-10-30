Центробанк собирается уменьшить выдачу ипотек россиянам

Чтобы ограничить системные риски, Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе.
«В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)», — говорится в документе. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом
Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что банки начали отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ростом ставки ЦБ. По ее словам, порядка 30% россиян не смогли взять кредит по ранее утвержденным условиям. Кредитные организации начали увеличивать требования к первоначальному взносу, снижать сумму кредита или они просят дополнительно подтвердить доход заемщика.
Чтобы ограничить системные риски, Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе. «В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)», — говорится в документе. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что банки начали отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ростом ставки ЦБ. По ее словам, порядка 30% россиян не смогли взять кредит по ранее утвержденным условиям. Кредитные организации начали увеличивать требования к первоначальному взносу, снижать сумму кредита или они просят дополнительно подтвердить доход заемщика.