Центробанк собирается уменьшить выдачу ипотек россиянам

Банк России: из-за ограничения системных рисков будет уменьшена выдача ипотеки
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России может уменьшить количество случаев выдачи ипотеки для россиян, чтобы ограничить системные риски Фото:

Чтобы ограничить системные риски, Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе.

«В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)», — говорится в документе. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что банки начали отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ростом ставки ЦБ. По ее словам, порядка 30% россиян не смогли взять кредит по ранее утвержденным условиям. Кредитные организации начали увеличивать требования к первоначальному взносу, снижать сумму кредита или они просят дополнительно подтвердить доход заемщика.

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Чтобы ограничить системные риски, Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе. «В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)», — говорится в документе. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что банки начали отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ростом ставки ЦБ. По ее словам, порядка 30% россиян не смогли взять кредит по ранее утвержденным условиям. Кредитные организации начали увеличивать требования к первоначальному взносу, снижать сумму кредита или они просят дополнительно подтвердить доход заемщика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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