Центробанк собирается уменьшить выдачу ипотек россиянам

Банк России: из-за ограничения системных рисков будет уменьшена выдача ипотеки

30 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Банк России может уменьшить количество случаев выдачи ипотеки для россиян, чтобы ограничить системные риски Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы ограничить системные риски, Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе. «В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)», — говорится в документе . Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что банки начали отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ростом ставки ЦБ. По ее словам, порядка 30% россиян не смогли взять кредит по ранее утвержденным условиям. Кредитные организации начали увеличивать требования к первоначальному взносу, снижать сумму кредита или они просят дополнительно подтвердить доход заемщика.

Чтобы ограничить системные риски, Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе. «В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)», — говорится в документе. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что банки начали отказывать в оформлении ипотеки. Это связано с ростом ставки ЦБ. По ее словам, порядка 30% россиян не смогли взять кредит по ранее утвержденным условиям. Кредитные организации начали увеличивать требования к первоначальному взносу, снижать сумму кредита или они просят дополнительно подтвердить доход заемщика.