Российские бойцы завели на фронте гуся-талисмана. Видео

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Летние изменения в Парке Маяковского. Екатеринбург, гусь
ВС РФ хотели съесть гуся Валеру, но со временем он стал частью коллектива Фото:

У российских военных появился талисман в виде гуся Валеры. Изначально его хотели съесть, но спустя время пернатый стал частью коллектива. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«У наших бойцов на Сватово-Кременном направлении появился талисман — гусь Валера. Его принесли, чтобы употребить в суп, но со временем птица влилась в коллектив. <…> Валера каждое утро ходит на построение, несет караульную службу вместе с часовым», — говорится в посте. Российские бойцы добавили, что пернатый не пускает на территорию подразделения чужих людей. Кроме того, гусь даже участвует в приемах пищи наравне со всеми военными. По словам бойцов, они очень привязались к птице.

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У российских военных появился талисман в виде гуся Валеры. Изначально его хотели съесть, но спустя время пернатый стал частью коллектива. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У наших бойцов на Сватово-Кременном направлении появился талисман — гусь Валера. Его принесли, чтобы употребить в суп, но со временем птица влилась в коллектив. <…> Валера каждое утро ходит на построение, несет караульную службу вместе с часовым», — говорится в посте. Российские бойцы добавили, что пернатый не пускает на территорию подразделения чужих людей. Кроме того, гусь даже участвует в приемах пищи наравне со всеми военными. По словам бойцов, они очень привязались к птице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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