Российские бойцы завели на фронте гуся-талисмана. Видео

30 октября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ хотели съесть гуся Валеру, но со временем он стал частью коллектива Фото: Размик Закарян © URA.RU У российских военных появился талисман в виде гуся Валеры. Изначально его хотели съесть, но спустя время пернатый стал частью коллектива. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У наших бойцов на Сватово-Кременном направлении появился талисман — гусь Валера. Его принесли, чтобы употребить в суп, но со временем птица влилась в коллектив. <…> Валера каждое утро ходит на построение, несет караульную службу вместе с часовым», — говорится в посте. Российские бойцы добавили, что пернатый не пускает на территорию подразделения чужих людей. Кроме того, гусь даже участвует в приемах пищи наравне со всеми военными. По словам бойцов, они очень привязались к птице.

У российских военных появился талисман в виде гуся Валеры. Изначально его хотели съесть, но спустя время пернатый стал частью коллектива. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У наших бойцов на Сватово-Кременном направлении появился талисман — гусь Валера. Его принесли, чтобы употребить в суп, но со временем птица влилась в коллектив. <…> Валера каждое утро ходит на построение, несет караульную службу вместе с часовым», — говорится в посте. Российские бойцы добавили, что пернатый не пускает на территорию подразделения чужих людей. Кроме того, гусь даже участвует в приемах пищи наравне со всеми военными. По словам бойцов, они очень привязались к птице.