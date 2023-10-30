У российских военных появился талисман в виде гуся Валеры. Изначально его хотели съесть, но спустя время пернатый стал частью коллектива. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«У наших бойцов на Сватово-Кременном направлении появился талисман — гусь Валера. Его принесли, чтобы употребить в суп, но со временем птица влилась в коллектив. <…> Валера каждое утро ходит на построение, несет караульную службу вместе с часовым», — говорится в посте. Российские бойцы добавили, что пернатый не пускает на территорию подразделения чужих людей. Кроме того, гусь даже участвует в приемах пищи наравне со всеми военными. По словам бойцов, они очень привязались к птице.
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