Мэр Кургана пообещала горожанам повысить качество водоснабжения. Видео

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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова рассказала о реконструкции городского водозабора Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям улучшить качество водоснабжения и сделать его практически бесперебойным. Об этом мэр рассказала в своем видеообращении в Telegram.

«Все отключения водоснабжения в Кургане связаны с неудобствами, но это необходимая мера. Если не провести ремонт, возможна полная остановка Арбинских очистных сооружений, авария может произойти в любой момент. Проект реконструкции завершится в 2024 году. Благодаря этому, мы сможем бесперебойно получать качественную и чистую воду», — пояснила Ситникова в своем telegram-канале.

По словам Ситниковой, проект по реконструкции Арбинских очистных сооружений реализуется при поддержке правительства Курганской области. Руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников подчеркнул в видеообращении, опубликованном в telegram-канале главы Кургана, что все работы по реконструкции Арбинки выполняются по плану. Он добавил, что главная цель проекта — повысить качество городского водоснабжения.

Ранее в Кургане началась масштабная реконструкция на Арбинском водозаборе, запущенном почти полвека назад. Она должна решить важную для города проблему — очистить природную воду от марганца и повысить надежность самих сооружений. Работы проводятся по федеральной программе «Чистая вода».

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Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям улучшить качество водоснабжения и сделать его практически бесперебойным. Об этом мэр рассказала в своем видеообращении в Telegram. «Все отключения водоснабжения в Кургане связаны с неудобствами, но это необходимая мера. Если не провести ремонт, возможна полная остановка Арбинских очистных сооружений, авария может произойти в любой момент. Проект реконструкции завершится в 2024 году. Благодаря этому, мы сможем бесперебойно получать качественную и чистую воду», — пояснила Ситникова в своем telegram-канале. По словам Ситниковой, проект по реконструкции Арбинских очистных сооружений реализуется при поддержке правительства Курганской области. Руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников подчеркнул в видеообращении, опубликованном в telegram-канале главы Кургана, что все работы по реконструкции Арбинки выполняются по плану. Он добавил, что главная цель проекта — повысить качество городского водоснабжения. Ранее в Кургане началась масштабная реконструкция на Арбинском водозаборе, запущенном почти полвека назад. Она должна решить важную для города проблему — очистить природную воду от марганца и повысить надежность самих сооружений. Работы проводятся по федеральной программе «Чистая вода».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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