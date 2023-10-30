Мэр Кургана пообещала горожанам повысить качество водоснабжения. Видео

30 октября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала о реконструкции городского водозабора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям улучшить качество водоснабжения и сделать его практически бесперебойным. Об этом мэр рассказала в своем видеообращении в Telegram. «Все отключения водоснабжения в Кургане связаны с неудобствами, но это необходимая мера. Если не провести ремонт, возможна полная остановка Арбинских очистных сооружений, авария может произойти в любой момент. Проект реконструкции завершится в 2024 году. Благодаря этому, мы сможем бесперебойно получать качественную и чистую воду», — пояснила Ситникова в своем telegram-канале. По словам Ситниковой, проект по реконструкции Арбинских очистных сооружений реализуется при поддержке правительства Курганской области. Руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников подчеркнул в видеообращении, опубликованном в telegram-канале главы Кургана, что все работы по реконструкции Арбинки выполняются по плану. Он добавил, что главная цель проекта — повысить качество городского водоснабжения. Ранее в Кургане началась масштабная реконструкция на Арбинском водозаборе, запущенном почти полвека назад. Она должна решить важную для города проблему — очистить природную воду от марганца и повысить надежность самих сооружений. Работы проводятся по федеральной программе «Чистая вода».

Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям улучшить качество водоснабжения и сделать его практически бесперебойным. Об этом мэр рассказала в своем видеообращении в Telegram. «Все отключения водоснабжения в Кургане связаны с неудобствами, но это необходимая мера. Если не провести ремонт, возможна полная остановка Арбинских очистных сооружений, авария может произойти в любой момент. Проект реконструкции завершится в 2024 году. Благодаря этому, мы сможем бесперебойно получать качественную и чистую воду», — пояснила Ситникова в своем telegram-канале. По словам Ситниковой, проект по реконструкции Арбинских очистных сооружений реализуется при поддержке правительства Курганской области. Руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников подчеркнул в видеообращении, опубликованном в telegram-канале главы Кургана, что все работы по реконструкции Арбинки выполняются по плану. Он добавил, что главная цель проекта — повысить качество городского водоснабжения. Ранее в Кургане началась масштабная реконструкция на Арбинском водозаборе, запущенном почти полвека назад. Она должна решить важную для города проблему — очистить природную воду от марганца и повысить надежность самих сооружений. Работы проводятся по федеральной программе «Чистая вода».